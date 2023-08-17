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Днепр-1 – Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Днепр-1 - Славия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - СК Дніпро-1
Трудно на что-то надеяться после поражения 0:3 в первом матче. Но руки опускать тоже не стоит. Следует бороться за очки в Таблице коэффициентов, за репутацию страны, собственно, за свое достоинство. Это "Днепр-1" и попытается сделать в ответном матче со "Славией", который состоится в четверг, 17-го августа, в 21:00.
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Это третий квалификационный раунд Лиги Европы. Смотреть матч можно бесплатно онлайн прямо в этой новости: сигнал будет на телеканале УНИАН и YouTubе-канале FootballHab.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. второй матч
17 августа. Кошице. "Кошицка футболова арена"
Арбитр в поле — Хесус Хиль Мансано. Арбитр VAR — Гильермо Куадра
"Днепр-1" 21:00 "Славия"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube
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