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Днепр-1 – Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Днепр-1 - Славия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Днепр-1 – Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Трудно на что-то надеяться после поражения 0:3 в первом матче. Но руки опускать тоже не стоит. Следует бороться за очки в Таблице коэффициентов, за репутацию страны, собственно, за свое достоинство. Это "Днепр-1" и попытается сделать в ответном матче со "Славией", который состоится в четверг, 17-го августа, в 21:00.

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Это третий квалификационный раунд Лиги Европы. Смотреть матч можно бесплатно онлайн прямо в этой новости: сигнал будет на телеканале УНИАН и YouTubе-канале FootballHab.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. второй матч

17 августа. Кошице. "Кошицка футболова арена"

Арбитр в поле — Хесус Хиль Мансано. Арбитр VAR — Гильермо Куадра

"Днепр-1" 21:00 "Славия"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Славія
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2023 в 14:52
Кац предлагает сдаться
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