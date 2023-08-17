Днепр-1 – Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Трудно на что-то надеяться после поражения 0:3 в первом матче. Но руки опускать тоже не стоит. Следует бороться за очки в Таблице коэффициентов, за репутацию страны, собственно, за свое достоинство. Это "Днепр-1" и попытается сделать в ответном матче со "Славией", который состоится в четверг, 17-го августа, в 21:00.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Это третий квалификационный раунд Лиги Европы. Смотреть матч можно бесплатно онлайн прямо в этой новости: сигнал будет на телеканале УНИАН и YouTubе-канале FootballHab.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. второй матч

17 августа. Кошице. "Кошицка футболова арена"

Арбитр в поле — Хесус Хиль Мансано. Арбитр VAR — Гильермо Куадра

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube