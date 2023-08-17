Днепр-1 и Славия определились с цветами формы на матч Лиги Европы

Сегодня, 17 августа, "Днепр-1" проведет ответный матч против "Славии" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

На предматчевом совещании были утверждены цвета формы, в которых сыграют команды. Днепряне выйдут в желтом комплекте, вратарь в бирюзовом свитере. Чехи сыграют в красно-белых футболках, а голкипер соперников - в черном.

Домашний поединок для украинской команды пройдет в Кошице на стадионе "Кошицка футболова арена". Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Пресс-служба "Днепра-1" добавила, что все билеты на игру были распроданы заранее, так что на трибунах ожидается почти 6 тысяч болельщиков.

Напомним, первая игра завершилась победой "Славии" со счетом 3:0.