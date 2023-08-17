Задорожный: Шансы Днепра-1 пройти Славию мизерные

Бывший игрок "Днепра" и сборной Украины Сергей Задорожный рассказал, сможет ли " Днепр-1 " взять реванш в ответном матче Лиги Европы с чешской "Славией" после поражения 0:3 в первом поединке.

- После разгрома в первом противостоянии чаще всего говорят: надежда умирает последней. Но надо быть реалистом, шансы на то, чтобы днепряне пробились дальше – мизерные.

- В Праге такое сильное впечатление произвела "Славия", или может "Днепр-1" продемонстрировал свою слабость?

- Высокий прессинг хозяев, интенсивность, вертикальные передачи в поисках острых продолжений – это не может не импонировать. Хотя когда днепрянам иногда удавалось контролировать мяч, активно действовать на флангах, то оборона "Славии" не казалась непроходимой.

- Итак, напрашивается вывод, что днепрянам, которым терять особо нечего, надо сосредоточиться на наступлении?

- Именно так. Было бы здорово, если бы повезло забить быстрый гол. Это бы придало уверенности в своих силах. Хотя "Славия" – команда прагматичная, каждый игрок четко знает свой маневр и выбить ее из колеи очень трудно. Вспомните, как уверенно пражане действовали, когда в первом матче остались в меньшинстве. Даже в третий раз огорчили гостей.

Только максимальная концентрация и нацеленность на ворота "Славии" при позиционном наступлении может принести "Днепру-1" какие-то дивиденды. В конце концов, и у последнего летнего новичка, нападающего Александра Филиппова есть прекрасная возможность доказать, что его приглашали не за старые заслуги.