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Лига Европы. Карабах идет дальше, Жальгирис уничтожен в Швеции (обновляется)

Лига Европы
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Пока без сенсаций

Лига Европы. Карабах идет дальше, Жальгирис уничтожен в Швеции (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. В нем участвуют 14 клубов; Украину представляет "Днепр-1", которому противостоит "Славия".

Первые матчи этой стадии были сыграны неделю назад; почитать о них можно здесь.

Напомним, победители пар выйдут в плей-офф раунд квалификации ЛЕ, проигравшие - вылетят в плей-офф раунд Лиги конференций.

Не "Карабах" обыграл финнов, а они сами себя обыграли.

ХИК забил уже на старте после ляпа защиты азербайджанцев, но уже на 16-й минуте остался вдесятером, и это решило все. На второй тайм хозяев просто не хватило, как итог - два пропущенных гола, хотя их могло быть и больше.

Просто зацените свободу, которую предоставили во вратарской экс-игроку" Лиона" и "Лилля" Ясину Бензия. Возможно, это самый легкий гол в его карьере.

ХИК (Финляндия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2 (первый матч - 1:2)

Голы: Хостикка, 10 - Байрамов, 45+3 (с пенальти), Бензия, 55

А вот здесь борьбы не вышло вообще. Литовский интернационал, где нашлось место игрокам сразу из девяти стран, развалился в гостях точно так же, как и в Вильнюсе неделю назад.

Тогда героем для "Хакена" стал Срджан Хрстич, оформивший 2+1; сегодня же в лидеры выбился Ибрагим Садик, у которого два гола и две результативные передачи. На фоне "Жальгириса" ганец выглядел, будто праймовый Мане.

"Хакен" (Швеция) - "Жальгирис" (Литва) - 5:0 (первый матч - 3:1)

Голы: Хрстич, 28, Густафсон, 56, Садик, 63, 73 (с пенальти), Сонко, 90+3

Исландцы попытались исправиться за катастрофичный выезд в Мостар, но это было слишком сложно.

Забить в итоге получилось один мяч. Еще один судья отменил после подсказки ВАР; также исландцы один раз пробили в штангу со второго этажа. Неплохо, если бы не выездные 2:6.

"Брейдаблик" (Исландия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:0 (первый матч - 2:6)

Гол: Яковлевич, 55 (автогол)

"Лудогорец" (Болгария) - "Астана" (Казахстан) - (первый матч - 1:2)

Начало в 21:00

БАТЭ (Беларусь) - "Шериф" (Молдова) - (первый матч - 1:5)

Начало в 21:00

"Генк" (Бельгия) - "Олимпиакос" (Греция) - (первый матч - 0:1)

Начало в 21:00

"Днепр-1" (Украина) - "Славия" (Чехия) - (первый матч - 0:3)

Начало в 21:00

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Шериф (Тирасполь) Лудогорец (Разград) Славия (Прага) Генк Карабах (Агдам)
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