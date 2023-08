Лига Европы. Карабах идет дальше, Жальгирис уничтожен в Швеции (обновляется)

Сегодня проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. В нем участвуют 14 клубов; Украину представляет "Днепр-1", которому противостоит "Славия".

Первые матчи этой стадии были сыграны неделю назад; почитать о них можно здесь.

Напомним, победители пар выйдут в плей-офф раунд квалификации ЛЕ, проигравшие - вылетят в плей-офф раунд Лиги конференций.

Не "Карабах" обыграл финнов, а они сами себя обыграли.

ХИК забил уже на старте после ляпа защиты азербайджанцев, но уже на 16-й минуте остался вдесятером, и это решило все. На второй тайм хозяев просто не хватило, как итог - два пропущенных гола, хотя их могло быть и больше.

Просто зацените свободу, которую предоставили во вратарской экс-игроку" Лиона" и "Лилля" Ясину Бензия. Возможно, это самый легкий гол в его карьере.

ХИК (Финляндия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2 (первый матч - 1:2)

Голы: Хостикка, 10 - Байрамов, 45+3 (с пенальти), Бензия, 55

А вот здесь борьбы не вышло вообще. Литовский интернационал, где нашлось место игрокам сразу из девяти стран, развалился в гостях точно так же, как и в Вильнюсе неделю назад.

Тогда героем для "Хакена" стал Срджан Хрстич, оформивший 2+1; сегодня же в лидеры выбился Ибрагим Садик, у которого два гола и две результативные передачи. На фоне "Жальгириса" ганец выглядел, будто праймовый Мане.

