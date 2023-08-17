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Кинарейкин, Пихаленок и Филиппов в старте Днепра-1 на ответный матч со Славией, Леднев в запасе
Стартовые составы команд
Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий
Сегодня, 17 августа, "
Матч начнется в 21:00, уже известны стартовые составы команд:
"Днепр-1": Кинарейкин, Пасич, Сарапий, Кравец, Каплиенко, Рубчинский, Пихаленок, Бабенко, Гуцуляк, Горбунов, Филиппов
Запасные: Макс Валеф, Пурита, Горин, Леднев, Когут, Кивинда, Танчик, Билл, Сваток
"Славия": Коларж, Провод, Голеш, Усу, Масопуст, Дорли, Шевчик, Юречка, Зафейрис, Шранц, ван Бурен
Запасные: Мандус, Сиротник, Тижани, Хитил, Боржил, Доудера, Громада, Влчек, Томич, Джурасек
Напомним, что UA-Футбол проведет
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