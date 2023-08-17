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Кинарейкин, Пихаленок и Филиппов в старте Днепра-1 на ответный матч со Славией, Леднев в запасе

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Кинарейкин, Пихаленок и Филиппов в старте Днепра-1 на ответный матч со Славией, Леднев в запасе

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 17 августа, "Днепр-1" в Словакии проведет свой условно домашний, ответный матч Лиги Европы против пражской "Славии". Первый матч закончился победой чешской команды со счетом 3:0.

Матч начнется в 21:00, уже известны стартовые составы команд:

"Днепр-1": Кинарейкин, Пасич, Сарапий, Кравец, Каплиенко, Рубчинский, Пихаленок, Бабенко, Гуцуляк, Горбунов, Филиппов

Запасные: Макс Валеф, Пурита, Горин, Леднев, Когут, Кивинда, Танчик, Билл, Сваток

"Славия": Коларж, Провод, Голеш, Усу, Масопуст, Дорли, Шевчик, Юречка, Зафейрис, Шранц, ван Бурен

Запасные: Мандус, Сиротник, Тижани, Хитил, Боржил, Доудера, Громада, Влчек, Томич, Джурасек

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 19:58
0-3 и сегодня будет...Днепр-1 очень слаб для выступлений в ЕК
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shura73 (угледар)
17.08.2023 в 20:27
строчи дальше "писатель"
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