ЛЕ. Днепр-1 - Славия 1:1. Простая формальность для чехов

Несмотря на полный провал украинской команды в Праге, "Днепру-1" нужно было показать характер в номинально домашнем поединке. Игроки мысленно готовились играть в плей-офф Лиги Конференций, но болельщики в Кошице (а их на трибунах было немало) стремились поддержать команду.

Поединок начался довольно спокойно — каждая из команд стремилась получить инициативу в центре поля и заложить таким образом фундамент результата. С первых минут "Днепр-1" выглядел активнее, чем в первом матче. Оно и не удивительно — общий счет противостояния висел дамокловым мечом над подопечными Александра Кучера. Но при этом "Славия" пыталась реализовать привычный для себя вертикальный футбол с сильным прессингом по всей плоскости поля.

В целом дебют матча был довольно равным. "Спортклубовцы" не давали гостям создавать остроту у своих ворот, но и сами не думали о реализации. Однако первой свое слово сказала "Славия" — на 23-й минуте Ван Бюрен вышел на ударную позицию, однако Кинарейкин сумел сократить дистанцию и взял удар. Через 5 минут и украинская команда могла открывать счет — Пихаленок воспользовался ошибкой защиты "бело-красных" и пробил примерно с одиннадцати метров, но Коларж смог вытащить этот мяч.

Однако работа для кипера "Днепра-1" не закончилась — на 35-ой минуте тот же Ван Бюрен нанес удар с лету в опорной зоне и Кинарейкин снова должен был показывать свой талант. В общем перестрелка с обеих сторон могла продолжаться и дальше... Однако перед свистком на перерыв Рубчинский нашел пространство на подступах к штрафной "бело-красных" и пробил в дальний нижний угол — 1:0.

Второй тайм начался довольно динамично — "спортклубовцы" пошли вперед, чтобы удвоить добытое до перерыва преимущество. Солидные шансы для своих команд получали Пихаленок и Ван Бюрен, однако их не удалось превратить в голы. На протяжении всей игры были заметны пробелы в опорной зоне из-за высокой линии обороны. Этим как раз удачно пользовались игроки "Славии", заставляя нервничать вратаря "Днепра-1". И на 53-ой минуте камбэк украинцев закончился: Юречка убежал за спины защитников и лихо переиграл Кинарейкина — 1:1. Сначала испанский рефери отменил гол, однако после просмотра VAR он все же указал на центр поля.

Александр Кучер принял удачное решение, освежив атакующее звено благодаря Биллу, Ледневу и Кивинде. Моменты начали появляться сразу же — Билл вовремя подключился в штрафную и мог возвращать преимущество, однако был неточным. Также продолжилось давление на ворота Кинарейкина, и он раз за разом подчищал за своими товарищами по команде.

Несмотря на попытки днепрян довести счет до победного, сделать это во втором тайме так и не удалось. Отсутствие Довбыка, много травм и потерь — это сильно повлияло как в первом матче, так и в поединке в Кошице. А новички команды часто терялись, когда получали шанс потревожить владения Коларжа. 4:1 по сумме двух матчей — и "Днепр-1" отправляется в плей-офф Лиги Конференций, где его уже ждет словацкий "Спартак". Это был матч престижа, хотя и довольно качественный и совсем не похожий на первую часть противостояния.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Второй матч

Кошице. "Кошицкая футбольная арена"

Арбитр в поле — Хесус Хиль Мансано. Арбитр VAR — Гильермо Куадра

"Днепр-1" - "Славия" 1:1

Голы: Рубчинский 45+1 — Юречка 53

Днепр-1: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец (Сваток 73), Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский (Танчик 77), Горбунов (Билл 64), Пихаленок (Леднев 73), Гуцуляк, Филиппов (Кивинда 64)

Запасные: Валеф, Билл, Горин, Кивинда, Когут, Леднев, Пурита, Сваток, Танчик

Славия: Коларж, Провод, Голеш, Усу, Масопуст (Доудера 70), Зеферис, Дорли (Громада 85), Шевчик, ван Бюрен (Хитил 75), Юречка (Юрашек 85), Шранц (Влчек 70)

Запасные: Мандоус, Сиротник, Боржил, Влчек, Громада, Доудера, Тиджани, Томич, Хитил, Юрашек

Предупреждение: Гуцуляк 25