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Хорошо, но мало. Рубчинский роскошным ударом открыл счет в матче со Славией

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

А забивать нужно минимум три

Хорошо, но мало. Рубчинский роскошным ударом открыл счет в матче со Славией

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" играет ответный матч квалификации Лиги Европы против "Славии".

После поражения 0:3 в первом матче днепрянам нужно было атаковать, однако тайм выдался не чоень активным. Лишь ближе к концовке 1-го тайма команды несколько расшевелились и начали создавать моменты у обеих ворот.

Чуть больше повезло "Днепру-1". Уже в компенсированное время Рубчинскому удался отличный удар метров с 28-ти – на силу и под штангу. 1:0 к перерыву.

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1 Валентин Рубчинский
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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 21:53
Гоша Рубчинский становится лидером Днепра-123 еще пару сезонов и можно на повышение в ДК.Удачи!!!
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0
-1
shura73 (угледар)
17.08.2023 в 22:05
трепло тупое
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0

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