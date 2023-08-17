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Хорошо, но мало. Рубчинский роскошным ударом открыл счет в матче со Славией
А забивать нужно минимум три
scdnipro1.com.ua
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После поражения 0:3 в первом матче днепрянам нужно было атаковать, однако тайм выдался не чоень активным. Лишь ближе к концовке 1-го тайма команды несколько расшевелились и начали создавать моменты у обеих ворот.
Чуть больше повезло "Днепру-1". Уже в компенсированное время Рубчинскому удался отличный удар метров с 28-ти – на силу и под штангу. 1:0 к перерыву.
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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 21:53
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shura73 (угледар)
17.08.2023 в 22:05
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