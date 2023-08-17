Хорошо, но мало. Рубчинский роскошным ударом открыл счет в матче со Славией

" Днепр-1 " играет ответный матч квалификации Лиги Европы против "Славии".

После поражения 0:3 в первом матче днепрянам нужно было атаковать, однако тайм выдался не чоень активным. Лишь ближе к концовке 1-го тайма команды несколько расшевелились и начали создавать моменты у обеих ворот.

Чуть больше повезло "Днепру-1". Уже в компенсированное время Рубчинскому удался отличный удар метров с 28-ти – на силу и под штангу. 1:0 к перерыву.