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Конец интриги. Юречка забил Днепру-1 и сравнял счет в матче
Убил малейшие намеки на интригу на корню
СК "Дніпро-1"
"Днепр-1" играет ответный матч квалификации Лиги Европы против "Славии".
После поражения 0:3 в первом матче днепрянам нужно было атаковать и забивать, и в концовке первого тайма
Впрочем, почти сразу после перерыва "Славия" сравняла. Юречку вывели один на один, он забил. Судья сначала гол отменил из-за офсайда, однако после консультации с ВАР взятие ворот все-таки засчитал – 1:1.
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