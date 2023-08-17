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Конец интриги. Юречка забил Днепру-1 и сравнял счет в матче

Лига Европы
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Убил малейшие намеки на интригу на корню

Конец интриги. Юречка забил Днепру-1 и сравнял счет в матче

СК "Дніпро-1"

Новина українською

"Днепр-1" играет ответный матч квалификации Лиги Европы против "Славии".

После поражения 0:3 в первом матче днепрянам нужно было атаковать и забивать, и в концовке первого тайма Рубчинскому удался отличный удар метров с 28-ти – на силу и под штангу.

Впрочем, почти сразу после перерыва "Славия" сравняла. Юречку вывели один на один, он забил. Судья сначала гол отменил из-за офсайда, однако после консультации с ВАР взятие ворот все-таки засчитал – 1:1.

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
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