  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Дальше без Днепра-1, но с Зарей. Сформировались все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дальше без Днепра-1, но с Зарей. Сформировались все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Последний шаг перед групповым этапом

Дальше без Днепра-1, но с Зарей. Сформировались все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это означает, что сформировались все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Из турнира вылетел "Днепр-1", но именно из раунда плей-офф в борьбу вступает "Заря".

Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы:

  • КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Шериф" (Молдова);
  • ЛАСК (Австрия) – "Зрински" (Босния и Герцеговина);
  • "Лудогорец" (Болгария) – "Аякс" (Нидерланды);
  • "Олимпиакос" (Греция) – "Чукарички" (Сербия);
  • "Олимпия" (Любляна) – "Карабах" (Азербайджан);
  • "Славия" (Чехия) – "Заря" (Украина);
  • "Хеккен" (Швеция) – "Абердин" (Шотландия);
  • "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия) – "Лугано" (Швейцария);
  • "Слован" (Словакия) – "Арис" (Кипр);
  • "Спарта" (Чехия) – "Динамо" (Хорватия)/АЕК (Греция).

Матчи состоятся 24-го и 31-го августа.

  • Все новости еврокубков и потенциальные соперники команд из Украины в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Ожидаемое уныние. Днепр-1 - Славия 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кучер: Было видно, что сегодня на поле была команда
yellow-arrow
Спартак Трнава и Славия – соперники Днепра-1 и Зари в следующих раундах квалификаций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Раунд плей-офф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде