Лига Европы
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Дальше без Днепра-1, но с Зарей. Сформировались все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Последний шаг перед групповым этапом
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это означает, что сформировались все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Из турнира вылетел "Днепр-1", но именно из раунда плей-офф в борьбу вступает "Заря".
Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы:
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Шериф" (Молдова);
- ЛАСК (Австрия) – "Зрински" (Босния и Герцеговина);
- "Лудогорец" (Болгария) – "Аякс" (Нидерланды);
- "Олимпиакос" (Греция) – "Чукарички" (Сербия);
- "Олимпия" (Любляна) – "Карабах" (Азербайджан);
- "Славия" (Чехия) – "Заря" (Украина);
- "Хеккен" (Швеция) – "Абердин" (Шотландия);
- "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия) – "Лугано" (Швейцария);
- "Слован" (Словакия) – "Арис" (Кипр);
- "Спарта" (Чехия) – "Динамо" (Хорватия)/АЕК (Греция).
Матчи состоятся 24-го и 31-го августа.
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