Тренер Славии: Мы должны были показать лучшую и более убедительную игру

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски прокомментировал результат ответного матча квалификации Лиги Европы с "Днепром-1" (1:1). По сумме двух поединков чешский клуб выиграл со счетом 4:1.

"Игра во многом зависела от результата первого матча. Нам не хватало темпа в первом тайме, мы играли очень аккуратно. Мы хотели подойти к матчу таким образом, чтобы держать игру под контролем, поэтому усилили полузащиту, чтобы мы могли как можно больше контролировать мяч, хорошо владеть им и создавать опасные моменты.

В первом тайме мы очень хорошо играли в защите, линия обороны располагалась чуть ниже, чтобы перехватывать передачи за спины. Нам это удалось, но, к сожалению, в фазе атаки на половине соперника не вышло.

Мы потеряли много мячей и были неточны. Игра была бледной, без эмоций. Несмотря на это, мы создали три момента, дважды выходили один на один с вратарем и могли решить судьбу матча гораздо раньше.

Затем мы потеряли мяч в простой ситуации перед своими воротами и пропустили на последних секундах. Первый тайм был неутешительным с точки зрения результата и игры.

Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше, хотя он начался с голевого момента соперника. Но потом мы забили гол после красивой комбинации и много били по воротам. Вратарь соперника делал отличные сэйвы, из-за чего матч завершился вничью.

В общем, мы должны были показать лучшую и более убедительную игру, особенно в первом тайме, это было одно из наших худших выступлений за последнее время.

Что я думаю о луганской "Заре"? Парадокс во многих смыслах. В четвертом раунде мы встретимся с командой, которая в турнирной таблице чемпионата Украины финишировала на одно место ниже "Днепра-1. Я считаю, что это аномалия, но это хорошо для нас.

Мы еще подробно не разбирали следующего соперника, однако выглядит так, что эта команда по стилю игры очень похожа на "Днепр-1", - сказал Трпишовский.