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Проблеск в темном царстве. Акценты зрителя на играх Динамо и Днепра-1 в Европе
Или все-таки мираж?
фото - ФК Динамо Київ
Вчера впервые в евросезоне наши команды не проиграли. А одна из них даже прошла в следующий раунд. Четвертая команда Украины смогла-таки одолеть пятую команду Греции. Тогда как то, что вторая команда Чехии сильнее второй команды Украины, стало ясно еще после их первой встречи.
По количеству острых моментов матч в Кошице был более насыщенным. Особенно, если сравнивать основное время – в Бухаресте играли на полчаса дольше. А послематчевое состязание в пробитии 11-метровых ударов – это уже совершенно отдельное блюдо.
Для определения победителя тут понадобилось по семь пенальти. А для "Днепра-1" все было кончено еще на 53-й минуте, когда Юречка сравнял счет. Это если говорить о результате ответной игры – в дальнейшем забивать могла только "Славия". С победителем пары все было ясно еще неделю назад в Праге.
По законам элементарной логики днепряне должны были проиграть и во второй раз: их соперник успел "наиграть" на победный мяч. В Бухаресте логичным результатом основного времени стала бы ничья, но у "Динамо" было лучше с реализацией. А вот овертайм был однозначно за "Арисом". То есть, проход киевлян формально не логичен.
Он закономерен лишь с точки зрения борьбы и характера. По игре команда Луческу не показала себя лучшей в этой паре. А что там писали греческие фаны, и что им показывали наши игроки после матча, интересует в последнюю очередь – сейчас здесь говорят о футболе.
Следует признать, что нам повезло в решающий момент. Неизвестно, что было бы дальше, если бы Одубаджо не пальнул "в молоко". А когда пенальтист "мажет", вряд ли стоит приписывать себе заслугу в этом. Профессионал обязан попадать в створ ворот с такого расстояния. Если же не попадает, это стопроцентное везение для соперника.
И причины тут не важны. Такое непрогнозированно происходит даже с лучшими из лучших.
Естественно, главным героем вечера стал Бущан. По разу спасая свои ворота в каждом из экстра-таймов, он вдобавок потянул один из пенальти. То есть, по истечении классических девяноста минут "Динамо" тащил именно он.
В Кошице тоже на виду были вратари: наш Кинарейкин и их Коларж. Ну а самой заметной фигурой среди полевых в этот теле-вечер стал форвард "Славии" ван Бюрен.
Что дальше? На мой взгляд, "Заря" против "Славии" обречена априори. Хотя бы потому, что команда у Лалатовича только начинает становиться командой, а соперник на приличном ходу. "Динамо" против "Бешикташа" - сегодня звучит никак не менее тревожно. И даже в "Днепр-1" против мало знакомой нам Трнавы верится с трудом.
Так что можно и нужно радоваться вчерашнему локальному успеху. Главное, его не переоценить. Пока это был лишь проблеск в нашем темном царстве нынешней европейской безнадеги. И как бы он уже через неделю не показался миражом. Моя совесть чиста: я предупреждал вас о подобном еще весной.
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