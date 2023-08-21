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УЕФА назначил судей на матч Славия – Заря

Лига Европы
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Поединок ЛЕ обслужит эстонская бригада арбитров

УЕФА назначил судей на матч Славия – Заря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров на первый матч "Славия" - "Заря" в плей-офф Лиге Европы.

Главным судьей поединка будет 42-летний Кристо Тохвер из Эстонии. Его ассистентами на линиях будут соотечественники Силвер Кыйв и Стен Клаасен. Четвертый рефери - Йоонас Яановиц.

Поединок "Славия" - "Заря" пройдет в Праге, в четверг 24 августа. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, "Славия" вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы благодаря победе над "Днепром-1" в третьем квалификационном раунде.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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Источник:
uefa.com

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