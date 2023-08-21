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УЕФА назначил судей на матч Славия – Заря
Поединок ЛЕ обслужит эстонская бригада арбитров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна бригада арбитров на первый матч "Славия" - "Заря" в плей-офф Лиге Европы.
Главным судьей поединка будет 42-летний Кристо Тохвер из Эстонии. Его ассистентами на линиях будут соотечественники Силвер Кыйв и Стен Клаасен. Четвертый рефери - Йоонас Яановиц.
Поединок "Славия" - "Заря" пройдет в Праге, в четверг 24 августа. Начало - в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, "Славия" вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы благодаря победе над "Днепром-1" в третьем квалификационном раунде.
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