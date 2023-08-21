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Динамо и Днепр-1 – без права на ошибку, старт Зари. На неделе состоится почти сорок еврокубковых матчей
Анонс первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
scdnipro1.com.ua
Раунд плей-офф Лиги чемпионов – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие опустятся в групповой этап Лиги Европы.
Раунд плей-офф Лиги Европы – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги Европы, проигравшие опустятся в групповой этап Лиги конференций.
Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенных на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
В борьбу вступает четвертая из пяти украинских команд в еврокубках (одна уже не активна). Заметное изменение по сравнению с предыдущими неделями – это то, что теперь сразу два, а не один, украинские представителя не имеют права на ошибку. То есть "Динамо" и "Днепр-1" для группового этапа обязательно должны проходить своих соперников ("Бешикташ" и "Спартак" соответственно). У "Зари" есть страховка в виде осени в Лиге конференций.
- "Спартак" (Трнава, Словакия) 20:00 "Днепр-1" (Украина).
- "Динамо" (Украина) 20:00 "Бешикташ" (Турция).
- "Славия" (Чехия) 20:00 "Заря" (Украина).
В раунде плей-офф уже неактуальна информация об определении потенциальных соперников, ведь дальше – только групповой этап. Поэтому рассматриваем матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов, а во вторую очередь – те пары, которые могут влиять на позиции украинских представителей в корзинах. Всего на неделе будет 38 матчей.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Ракув" (Польша) 22:00 "Копенгаген" (Дания).
- "Мольде" (Норвегия) 22:00 "Галатасарай" (Турция)*;
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 22:00 "Янг Бойз" (Швейцария)**.
* - в этом противостоянии встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов;
** - в этом противостоянии встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблицы коэффициентов, но выгодный переход в Лигу Европы "Маккаби" (Хайфа, Израиль), не влияющего на снижение корзины "Зари".
- "Олимпиакос" (Греция) 20:00 "Чукарички" (Сербия);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 21:00 "Спарта" (Чехия);
- "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 21:30 "Лугано" (Швейцария);
- "Тобол" (Казахстан) 17:00 "Виктория" (Чехия);
- "Норшелланн" (Дания) 19:30 "Партизан" (Сербия)**;
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:00 "Целье" (Словения);
- "Фенербахче" (Турция) 20:00 "Твенте" (Нидерланды);
- "Сепси" (Румыния) 20:00 "Буде-Глимт" (Норвегия);
- "Генк" (Бельгия) 21:00 "Аданадемирспор" (Турция);
- "Мидтьюлланн" (Дания) 21:00 "Легия" (Польша);
- АЗ (Нидерланды) 21:45 "Бранн" (Норвегия).
** - в этом противостоянии встречаются представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов, но выгодный выход в групповой этап Лиги конференций "Норшелланна", не влияющего на снижение корзины "Зари" и "Днепра-1".
Влияние на корзины (перспективы "Динамо" на первую корзину Лиги конференций, "Зари" – на вторую корзину Лиги конференций, а "Днепра-1" – не на последнюю корзину Лиги конференций)
"Динамо" претендует на первую корзину Лиги конференций (может быть во второй), "Заря" может быть в 4-й или 3-й корзине Лиги Европы (теоретически – также во второй), и теоретически – даже в первой корзине Лиги конференций. "Днепр-1" может быть в 4-й или 3-й корзине Лиги конференций (теоретически – также во второй).
"Динамо" гарантировано будет в первой корзине Лиги конференций, если пройдет "Бешикташ", а из пяти команд Лиги Европы, - "Аякс" (Нидерланды), ЛАСК (Австрия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Славия" (Чехия), Олимпиакос (Греция), - в Лигу конференций переместятся максимум три.
- "Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Аякс" (Нидерланды);
- ЛАСК (Австрия) 22:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина).
"Компенсацией" могут быть вылеты высокорейтинговых из Лиги конференций.
- "Левски" (Болгария) 20:00 "Айнтрахт" (Германия);
- "Гент" (Бельгия) 21:00 АПОЭЛ (Кипр);
- "Осасуна" (Испания) 21:30 "Брюгге" (Бельгия).
Если "Заря" все же окажется в группе Лиги Европы, выгодно, чтобы туда также переместилось как можно больше команд с низким рейтингом из квалификации Лиги чемпионов. В этом контексте важные пары:
- "Антверпен" (Бельгия) 22:00 АЭК (Афины, Греция).
- "Брага" (Португалия) 22:00 "Панатинаикос" (Греция).
Результаты некоторых матчей Лиги Европы могут влиять на перспективы корзин "Днепра-1" и "Зари". В контексте Лиги конференций выгодно, чтобы в парах Лиги Европы побеждали высокорейтинговые. Для перспектив "Зари" в Лиге Европы – наоборот. Но ориентируемся на то, что "Заря" перейдет в групповой раунд третьего по рангу евротурнира.
- "Олимпия" (Словения) 21:00 "Карабах" (Азербайджан);
- "Слован" (Словакия) 21:30 "Арис" (Лимасол, Кипр);
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 "Шериф" (Молдова).
В Лиге конференций, кроме уже упомянутых матчей, есть три пары, результаты которых могут помочь "Заре" подняться в более высокую корзину. Выгоден проход в группу низкорейтинговых.
- "Хиберниан" (Шотландия) 21:45 "Астон Вилла" (Англия).
- "Жальгирис" (Литва) 19:00 "Ференцварош" (Венгрия);
- "Лилль" (Франция) 21:00 "Риека" (Хорватия);
- "Хартс" (Шотландия) 21:45 ПАОК (Греция).
Для перспектив "Днепра-1" на как можно более высокую корзину в Лиги конференций выгодны вылеты команд с рейтингом свыше 8.000.
- "Астана" (Казахстан) 17:00 "Партизани" (Албания);
- "Фарул" (Румыния) 20:00 ХИК (Финляндия);
- "Балкани" (Косово) 21:30 БАТЭ (Беларусь).
Остальные матчи (не влияют)
- "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 ПСВ (Нидерланды).
- "Хеккен" (Швеция) 20:00 "Абердин" (Шотландия).
- "Струга" (Северная Македония) 18:00 "Брейдаблик" (Исландия);
- "Рапид" (Вена, Австрия) 20:00 "Фиорентина" (Италия).
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