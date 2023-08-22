Русин восстановился после травмы и отправился с Зарей на матч против Славии

Форвард "Зари" Назарий Русин полностью восстановился после травмы и уже полноценно тренируется в общей группе, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Назарий отправился с "Зарей" на матч плей-офф раунда Лиги Европы против "Славии" и готов помочь своей команде.

Отметим, что 24-летний форвард сыграл в первых двух турах УПЛ, однако затем порядка двух недель пропустил из-за травму.

Поединок "Славия" - "Заря" пройдет в Праге, в четверг 24 августа. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, "Славия" вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы благодаря победе над "Днепром-1" в третьем квалификационном раунде.