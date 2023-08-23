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Славия — Заря. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 24.08.2023
Еще одна украинская команда начнет свой путь в Лиге Европы
Фото: slavia.cz
Чехи без особых усилий прошли "Днепр-1" и вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Однако случилось то, что тренер "Славии" уже успел окрестить "аномалией" — они встретятся с еще одним украинским клубом. Смогут ли луганчане показать значительно лучший результат?
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Победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравший же вылетит в групповой этап Лиги Конференций.
Матч “Славия” — “Заря” состоится в четверг, 24 августа, на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. В Украине этот поединок будут транслировать телеканал "УНИАН" и YouTube-канал FootballHub.
Вы можете следить за ходом событий на футбольном поле в текстовой трансляции, если нет возможности смотреть видеоэфир. А после матча читайте аналитический отчет о матче и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами.
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