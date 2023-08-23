Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Славия — Заря. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча
Еще одна украинская команда начнет свой путь в Лиге Европы
Фото: slavia.cz
Чехи без особых усилий прошли "Днепр-1" и вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Однако случилось то, что тренер "Славии" уже успел окрестить "аномалией" — они встретятся с еще одним украинским клубом. Смогут ли луганчане показать значительно лучший результат?
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравший же вылетит в групповой этап Лиги Конференций.
Матч “Славия” — “Заря” состоится в четверг, 24 августа, на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. В Украине этот поединок будут транслировать телеканал "УНИАН" и YouTube-канал FootballHub.
Вы можете следить за ходом событий на футбольном поле в текстовой трансляции, если нет возможности смотреть видеоэфир. А после матча читайте аналитический отчет о матче и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами.
Популярное сейчас
- Украинская разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом. ФОТО
- Спартак Трнава - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 23.08.2023
- Динамо - Бешикташ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- УЕФА назначил судей на матч Славия – Заря
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО