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Славия — Заря. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча

Лига Европы
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(1 голосов)

Еще одна украинская команда начнет свой путь в Лиге Европы

Славия — Заря. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча

Фото: slavia.cz

UA-Футбол
Новина українською

Чехи без особых усилий прошли "Днепр-1" и вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Однако случилось то, что тренер "Славии" уже успел окрестить "аномалией" — они встретятся с еще одним украинским клубом. Смогут ли луганчане показать значительно лучший результат?

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Победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравший же вылетит в групповой этап Лиги Конференций.

Матч “Славия” — “Заря” состоится в четверг, 24 августа, на стадионе "Фортуна Арена" в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. В Украине этот поединок будут транслировать телеканал "УНИАН" и YouTube-канал FootballHub.

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Трансляция матча Славия — Заря
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Вы можете следить за ходом событий на футбольном поле в текстовой трансляции, если нет возможности смотреть видеоэфир. А после матча читайте аналитический отчет о матче и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами.

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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
23.08.2023 в 15:47
На Зорю не тиснутиме результат: єврокубки гарантовано у будь-якому разі. Впевнений, що Зоря переможе.
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