Славия — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2023

Чехи без особых усилий прошли "Днепр-1" и вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Однако случилось то, что тренер "Славии" уже успел окрестить "аномалией" — они встретятся с еще одним украинским клубом. Смогут ли луганчане показать значительно лучший результат или же вице-чемпионы Чехии будут играть во втором по престижу евротурнире?

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч

24 августа. Прага. "Фортуна Арена"

Арбитр в поле — Кристо Тохвер. Арбитр VAR — Деннис Хиглер

"Славия" 20:00 "Заря"

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Новости "Славии"

"Бело-красные" беспроблемно обыграли "Днепр-1" в двухматчевом противостоянии, и сейчас "Славия" настроена на дальнейшую борьбу за место в групповом этапе Лиги Европы. Мотивации добавляет также блестящее выступление команды в чемпионате Чехии — 5 побед в 5 турах. Относительно еврокубков: тренер "сшитых" Индржих Трпишовский был несколько удивлен перспективой играть с командой, которая заняла на 1 место ниже "Днепра-1". Однако игроки серьезно готовятся к любому сопернику.

Чешская команда подходит к матчу с "Зарей" без потерь. Более того, в состав вернулся защитник Иго Огбу, который отбыл дисквалификацию в евротурнирах после удаления в домашнем матче с "Днепром-1".

Ориентировочный состав "Славии": Коларж, Доудера, Влчек, Огбу, Боржил, Зафирис, Громада, Шранц, Хитил, Юречка, Тиджани

Новости "Зари"

Бронзовый призер прошлого сезона неуверенно начал новый сезон — пока команда идет десятой (1 победа, 1 ничья и 2 поражения). На фоне слабой игры команды начали появляться слухи об отставке Виктора Скрипника, однако коуч луганчан продолжает готовить команду к следующим матчам.

На поле пражской "Фортуна Арены" не выйдет Назарий Русин, который восстановился после травмы. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем форварда, несмотря на первоначальное включение игрока в заявку на матч. Также в лазарете "Зари" до сих пор находятся голкипер Мацапура и трио защитников Бутко-Данченко-Смиян.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Мишнев, Дрышлюк, Антюх, Волошин, Кирюханцев, Герреро

"Славия"-"Заря". Статистика личных встреч

Эти клубы впервые встречаются между собой. Главный тренер "Славии" назвал аномальной игру с командой, финишировавшей на одну позицию ниже "Днепра-1". Тем не менее украинская команда готова показать свой класс.

"Славия"-"Заря". Последние матчи команд

Чешская "Славия" продолжает свое победное шествие в местном чемпионате. В последнем матче "бело-красные" обыграли дома остравский "Баник".

При этом "Заря" проиграла в последнем матче с "Александрией" — он завершился нулевой ничьей.

"Славия"-"Заря". Турнирное положение команд

Победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравший же вылетит в групповой этап Лиги Конференций.

"Славия"-"Заря". Ставка и коэффициенты

"Славия"-"Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Славии" 1:0. Чешская команда имеет преимущество в мотивации и успешных выступлениях. Также принимаем во внимание фактор домашнего поля, поэтому стоит ждать победу "Славии".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша