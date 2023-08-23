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Славия — Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.08.2023
Луганский клуб начинает свой путь в Лиге Европы
Чехи без особых усилий прошли "Днепр-1" и вышли в раунд плей-офф Лиги Европы. Однако случилось то, что тренер "Славии" уже успел окрестить "аномалией" — они встретятся с еще одним украинским клубом. Смогут ли луганчане показать значительно лучший результат или же вице-чемпионы Чехии будут играть во втором по престижу евротурнире?
Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч
24 августа. Прага. "Фортуна Арена"
Арбитр в поле — Кристо Тохвер. Арбитр VAR — Деннис Хиглер
"Славия" 20:00 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube, Киевстар ТВ
Новости "Славии"
"Бело-красные" беспроблемно обыграли "Днепр-1" в двухматчевом противостоянии, и сейчас "Славия" настроена на дальнейшую борьбу за место в групповом этапе Лиги Европы. Мотивации добавляет также блестящее выступление команды в чемпионате Чехии — 5 побед в 5 турах. Относительно еврокубков: тренер "сшитых" Индржих Трпишовский был несколько удивлен перспективой играть с командой, которая заняла на 1 место ниже "Днепра-1". Однако игроки серьезно готовятся к любому сопернику.
Чешская команда подходит к матчу с "Зарей" без потерь. Более того, в состав вернулся защитник Иго Огбу, который отбыл дисквалификацию в евротурнирах после удаления в домашнем матче с "Днепром-1".
Ориентировочный состав "Славии": Коларж, Доудера, Влчек, Огбу, Боржил, Зафирис, Громада, Шранц, Хитил, Юречка, Тиджани
Новости "Зари"
Бронзовый призер прошлого сезона неуверенно начал новый сезон — пока команда идет десятой (1 победа, 1 ничья и 2 поражения). На фоне слабой игры команды начали появляться слухи об отставке Виктора Скрипника, однако коуч луганчан продолжает готовить команду к следующим матчам.
На поле пражской "Фортуна Арены" не выйдет Назарий Русин, который восстановился после травмы. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем форварда, несмотря на первоначальное включение игрока в заявку на матч. Также в лазарете "Зари" до сих пор находятся голкипер Мацапура и трио защитников Бутко-Данченко-Смиян.
Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Мишнев, Дрышлюк, Антюх, Волошин, Кирюханцев, Герреро
"Славия"-"Заря". Статистика личных встреч
Эти клубы впервые встречаются между собой. Главный тренер "Славии" назвал аномальной игру с командой, финишировавшей на одну позицию ниже "Днепра-1". Тем не менее украинская команда готова показать свой класс.
"Славия"-"Заря". Последние матчи команд
Чешская "Славия" продолжает свое победное шествие в местном чемпионате. В последнем матче "бело-красные" обыграли дома остравский "Баник".
При этом "Заря" проиграла в последнем матче с "Александрией" — он завершился нулевой ничьей.
"Славия"-"Заря". Турнирное положение команд
Победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравший же вылетит в групповой этап Лиги Конференций.
"Славия"-"Заря". Ставка и коэффициенты
"Славия"-"Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Славии" 1:0. Чешская команда имеет преимущество в мотивации и успешных выступлениях. Также принимаем во внимание фактор домашнего поля, поэтому стоит ждать победу "Славии".
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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