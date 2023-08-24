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Славия - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Славия - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Славия - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Славия" в этом еврокубковом сезоне уже успела пройти одного украинского соперника – чехи в третьем квалификационном раунде разобрались с "Днепром-1". Сейчас на пути в группу осталась последняя преграда – и тоже из Украины. В этот раз "Славия" сыграет с "Зарей".

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Матч раунда плей-офф Лиги Европы состоится в четверг, 24-го августа, в 20:00. Прямая онлайн-видеотрансляция состоится на телеканале "УНИАН", а также YouTube-канале FootballHab. Смотреть можно прямо этой новости бесплатно.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч
24 августа. Прага. "Фортуна Арена"
Арбитр в поле — Кристо Тохвер. Арбитр VAR — Деннис Хиглер

"Славия" 20:00 "Заря"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — УНИАН, YouTube

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Трансляція матчу Славія - Зоря
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