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Ответный матч Зари и Славии рассудят французы
Вся бригада из Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, кто обслужит ответный матч плей-офф раунда
Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьей матча будет Жером Бризар, его ассистентами — Алекси Оже и Орельен Бертомье, а четвертым арбитром — Тома Леонар.
Вся бригада представляет Францию.
Напомним, что ответный матч между "Зарей" и "Славией" пройдет 31 августа в Польше.
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Источник:УЕФА
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