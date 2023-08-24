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Ответный матч Зари и Славии рассудят французы

Лига Европы
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Вся бригада из Франции

Ответный матч Зари и Славии рассудят французы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, кто обслужит ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы между украинской "Зарей" и чешской "Славией".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьей матча будет Жером Бризар, его ассистентами — Алекси Оже и Орельен Бертомье, а четвертым арбитром — Тома Леонар.

Вся бригада представляет Францию.

Напомним, что ответный матч между "Зарей" и "Славией" пройдет 31 августа в Польше.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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Источник:
УЕФА

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