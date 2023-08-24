Ответный матч Зари и Славии рассудят французы

Стало известно, кто обслужит ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы между украинской "Зарей" и чешской "Славией".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным судьей матча будет Жером Бризар, его ассистентами — Алекси Оже и Орельен Бертомье, а четвертым арбитром — Тома Леонар.

Вся бригада представляет Францию.

Напомним, что ответный матч между "Зарей" и "Славией" пройдет 31 августа в Польше.