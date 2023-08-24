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ЛЕ. Славия — Заря 2:0. Соперник слабость не прощает

Лига Европы
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"Заря" не реализовала ни один из своих моментов

ЛЕ. Славия — Заря 2:0. Соперник слабость не прощает

ФК "Славия"

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. Первый матч

24 августа. Прага. Стадион "Фортуна Арена"

Арбитр в поле: Кристо Тохвер (Эстония)

"Славия" (Прага, Чехия) - "Заря" (Луганск, Украина) 2:0

Голы: Тиджани 81, Масопуст 90+4

"Славия": Коларж, Голеш, Влчек, Масопуст, Провод (Огунгбаи 69), Шевчик, Зеферис, Доудера (Валлем 88), Шранц (Юречка 57), Хытил (Тиджани 69), Юрашек (ван Бюрен 57)

Запасные: Мандоус, Сиротник, Боржил, Валлем, ван Бюрен, Громада, Огунгбаи, Тиджани, Томич, Тоула, Усу, Юречка

"Заря": Турбаевский, Батагов, Джордан, Снурницын, Вантух, Мишнёв (Мичин 46), Дрышлюк, Яцык (Чурко 76), Кирюханцев (Алефиренко 86), Герреро (Бугай 82), Антюх (Горбач 82)

Запасные: Жилкин, Сапутин, Алефиренко, Боль, Бугай, Волошин, Горбач, Гулько, Мичин, Нагнойный, Хахлёв, Чурко.

Предупреждения: Дрышлюк 6, Герреро 44, Батагов 50, Яцык 57, Турбаевский 62

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы Славия (Прага)
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