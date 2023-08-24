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ЛЕ. Славия — Заря 2:0. Соперник слабость не прощает
"Заря" не реализовала ни один из своих моментов
ФК "Славия"
Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. Первый матч
24 августа. Прага. Стадион "Фортуна Арена"
Арбитр в поле: Кристо Тохвер (Эстония)
"Славия" (Прага, Чехия) - "Заря" (Луганск, Украина) 2:0
Голы: Тиджани 81, Масопуст 90+4
"Славия": Коларж, Голеш, Влчек, Масопуст, Провод (Огунгбаи 69), Шевчик, Зеферис, Доудера (Валлем 88), Шранц (Юречка 57), Хытил (Тиджани 69), Юрашек (ван Бюрен 57)
Запасные: Мандоус, Сиротник, Боржил, Валлем, ван Бюрен, Громада, Огунгбаи, Тиджани, Томич, Тоула, Усу, Юречка
"Заря": Турбаевский, Батагов, Джордан, Снурницын, Вантух, Мишнёв (Мичин 46), Дрышлюк, Яцык (Чурко 76), Кирюханцев (Алефиренко 86), Герреро (Бугай 82), Антюх (Горбач 82)
Запасные: Жилкин, Сапутин, Алефиренко, Боль, Бугай, Волошин, Горбач, Гулько, Мичин, Нагнойный, Хахлёв, Чурко.
Предупреждения: Дрышлюк 6, Герреро 44, Батагов 50, Яцык 57, Турбаевский 62
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