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Джордан, Яцык, Вантух и Герреро выйдут в старте Зари на матч ЛЕ против Славии

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Джордан, Яцык, Вантух и Герреро выйдут в старте Зари на матч ЛЕ против Славии

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня, 24 августа, "Заря" в Чехии проведет свой выездной, первый матч Лиги Европы против пражской "Славии".

Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд.

"Славия": Коларж, Масопуст, Влчек, Голеш, Доудера, Зафейрис, Шевчик, Провод, Юрасек, Хитил, Шранц

Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, ван Бурен, Юречка, Боржил, Огунгбаи, Громада, Томич, Тоула

Заря: Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев, Мишнев, Дришлюк, Яцык, Вантух, Герреро, Антюх

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Хахлев, Нагнойный, Алефиренко, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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