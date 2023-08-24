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Джордан, Яцык, Вантух и Герреро выйдут в старте Зари на матч ЛЕ против Славии
Стартовые составы команд
zarya-lugansk.com
Сегодня, 24 августа, "
Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд.
"Славия": Коларж, Масопуст, Влчек, Голеш, Доудера, Зафейрис, Шевчик, Провод, Юрасек, Хитил, Шранц
Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, ван Бурен, Юречка, Боржил, Огунгбаи, Громада, Томич, Тоула
Заря: Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев, Мишнев, Дришлюк, Яцык, Вантух, Герреро, Антюх
Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Хахлев, Нагнойный, Алефиренко, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин
Напомним, что UA-Футбол проведет
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