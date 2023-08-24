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Лига Европы. Абердин показывает зубы и другие матчи (обновляется)
Европейские середняки разбираются, кому место в ЛЕ, а кому в ЛК
shakhtar.com
Сегодня, 24 августа, проходят первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Всего в нем участвуют 20 клубов, разбитые на 10 пар.
Украину на этой стадии представляет "Заря", которая померяется силами с пражской "Славией".
Ответные поединки состоятся через неделю. По их итогам победители пар выйдут в групповой раунд Лиги Европы; проигравшие - вылетят в групповой раунд Лиги конференций.
Проявили характер шотландцы, за что им честь и хвала.
Вплоть до 75-й минуты чемпион Швеции побеждал 2:0. "Хакену" удалось открыть счет в элегантной, умно разыгранной контратаке, а во втором тайме Ибрагим Садик удвоил его с пенальти.
Но что "Абердин"? Он перевернул все за 4 минуты. Героем стал македонец Боян Миовский, который сперва проявил голевое чутье в штрафной, а затем отличным пасом вывел на ворота Ники Девлина. Красиво! Определение сильнейшего переносится на "Питтодри".
#devlin #HACABE 2-2 pic.twitter.com/eZPGn2nEtp— Saor Alba ???????????????????????????? (@S4ORALBA) August 24, 2023
"Хакен" (Швеция) - "Абердин" (Шотландия) - 2:2
Голы: Лаюни, 36, Садик, 69 (с пенальти) - Миовский, 75, Девлин, 79
О "позднем" поражении луганского клуба в Праге читайте в отдельном материале.
"Славия" (Чехия) - "Заря" (Украина) - 2:0
Голы: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4
"Олимпия" (Словения) - "Карабах" (Азербайджан) -
Начало в 21:00
"Динамо Загреб" (Хорватия) - "Спарта" (Чехия) -
Начало в 21:00
"Лудогорец" (Болгария) - "Аякс" (Нидерланды) -
Начало в 21:00
"Слован Братислава" (Словакия) - "Арис" (Кипр) -
Начало в 21:30
"Юнион Сен-Жиллуаз" (Бельгия) - "Лугано" (Швейцария) -
Начало в 21:30
"Ки Клаксвик" (Фарерские острова) - "Шериф" (Молдова) -
Начало в 21:45
"Олимпиакос" (Греция) - "Чукарички" (Сербия) -
Начало в 22:00
ЛАСК (Австрия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) -
Начало в 22:00
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