Лига Европы. Абердин показывает зубы и другие матчи (обновляется)

Сегодня, 24 августа, проходят первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Всего в нем участвуют 20 клубов, разбитые на 10 пар.

Украину на этой стадии представляет "Заря", которая померяется силами с пражской "Славией".

Ответные поединки состоятся через неделю. По их итогам победители пар выйдут в групповой раунд Лиги Европы; проигравшие - вылетят в групповой раунд Лиги конференций.

Проявили характер шотландцы, за что им честь и хвала.

Вплоть до 75-й минуты чемпион Швеции побеждал 2:0. "Хакену" удалось открыть счет в элегантной, умно разыгранной контратаке, а во втором тайме Ибрагим Садик удвоил его с пенальти.

Но что "Абердин"? Он перевернул все за 4 минуты. Героем стал македонец Боян Миовский, который сперва проявил голевое чутье в штрафной, а затем отличным пасом вывел на ворота Ники Девлина. Красиво! Определение сильнейшего переносится на "Питтодри".

"Хакен" (Швеция) - "Абердин" (Шотландия) - 2:2

Голы: Лаюни, 36, Садик, 69 (с пенальти) - Миовский, 75, Девлин, 79

О "позднем" поражении луганского клуба в Праге читайте в отдельном материале.

"Славия" (Чехия) - "Заря" (Украина) - 2:0

Голы: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

"Олимпия" (Словения) - "Карабах" (Азербайджан) -

Начало в 21:00

"Динамо Загреб" (Хорватия) - "Спарта" (Чехия) -

Начало в 21:00

"Лудогорец" (Болгария) - "Аякс" (Нидерланды) -

Начало в 21:00

"Слован Братислава" (Словакия) - "Арис" (Кипр) -

Начало в 21:30

"Юнион Сен-Жиллуаз" (Бельгия) - "Лугано" (Швейцария) -

Начало в 21:30

"Ки Клаксвик" (Фарерские острова) - "Шериф" (Молдова) -

Начало в 21:45

"Олимпиакос" (Греция) - "Чукарички" (Сербия) -

Начало в 22:00

ЛАСК (Австрия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) -

Начало в 22:00