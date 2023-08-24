Лига Европы. Аякс растоптал болгар, Спарта бита в Загребе, Коваль не проиграл на островах (обновляется)

Сегодня, 24 августа, проходят первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Всего в нем участвуют 20 клубов, разбитые на 10 пар.

Украину на этой стадии представляет "Заря", которая померяется силами с пражской "Славией".

Ответные поединки состоятся через неделю. По их итогам победители пар выйдут в групповой раунд Лиги Европы; проигравшие - вылетят в групповой раунд Лиги конференций.

Проявили характер шотландцы, за что им честь и хвала.

Вплоть до 75-й минуты чемпион Швеции побеждал 2:0. "Хакену" удалось открыть счет в элегантной, умно разыгранной контратаке, а во втором тайме Ибрагим Садик удвоил его с пенальти.

Но что "Абердин"? Он перевернул все за 4 минуты. Героем стал македонец Боян Миовский, который сперва проявил голевое чутье в штрафной, а затем отличным пасом вывел на ворота Ники Девлина. Красиво! Определение сильнейшего переносится на "Питтодри".

"Хакен" (Швеция) - "Абердин" (Шотландия) - 2:2

Голы: Лаюни, 36, Садик, 69 (с пенальти) - Миовский, 75, Девлин, 79

О "позднем" поражении луганского клуба в Праге читайте в отдельном материале.

"Славия" (Чехия) - "Заря" (Украина) - 2:0

Голы: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

Несопоставимые бюджеты команд нашли свое отражение на поле. "Карабах" выглядел острее, свежее, качественнее организовывал и завершал атаки.

2:0 - адекватный счет для такой игры. Первый мяч гости забили после углового, второй - в результате четко разыгранной контратаки. Думается, в Баку дела у "Олимпии" пойдут еще хуже.

El gol del 2-0, un buscapié anotado por Leandro Andrade ???????? pic.twitter.com/IlOR2xUxYS — Fútbol Azerí ⚽️???????????????? (@FutbolAzeri) August 24, 2023

"Олимпия" (Словения) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:2

Голы: Медина, 32, Леандро Андраде, 44

Важная и сложная победа для омолодившегося "Динамо". В первом тайме "Спарте" дважды повезло - сперва с отмененным голом Иванушеца, а затем и с пенальти. Но когда игры нет, то и везение быстро иссякает.

"Динамо" буквально подавило чехов своими атаками. 7:2 по ударам в створ ворот взялись не на ровном месте. Ну, и, конечно, голы - трудовые, выстраданные, но от этого не менее справедливые. Кажется, "Спарта" просто не было готова к такому давлению.

????????????????! | Dino Peric | Dinamo Zagreb 2-1 Sparta Prahapic.twitter.com/p3Pi55t9xJ — FootColic ⚽️ (@FootColic) August 24, 2023

"Динамо Загреб" (Хорватия) - "Спарта" (Чехия) - 3:1

Голы: Шпикич, 44, Перич, 58, Иванушец, 61 - Крейчи, 39 (с пенальти)

"Аякс" решил не откладывать вопрос с выходом в группу и уничтожил "Лудогорец" уже на его поле. Это было несложно.

Фронтменом разгрома выступил ганец Мохаммед Кудус - у него хет-трик. Наш Игорь Пластун провел матч в запасе и в оборонительном цирке от своей команды не участвовал - можно сказать, бог миловал.

"Лудогорец" (Болгария) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:4

Голы: Вердон, 70 (с пенальти) - Кудус, 16, 18, 50, Бробби, 40

Здесь "Слован" мог сыграть и получше. Команда Владимира Вайсса уверенно вела в счете 2:0, когда зачем-то побежала всем составом вперед и пропустила контратаку. А как они хотели, имея в центре поля Канкаву и Куцку? Это парни еще с нулевых; в их возрасте уже вредно много бегать.

"Слован Братислава" (Словакия) - "Арис" (Кипр) - 2:1

Голы: Толич, 34, Стрелец, 57 - Майамбела, 73

Повезло "Юниону". Бельгийцы не были однозначно лучшей командой на поле, но сумели использовать свои шансы, пока "Лугано" то сам моменты транжирил, то ВАР у него голы отбирал.

Под занавес встречи Амани со второго этажа вообще мог до разгромного счет доводить, но это было бы уже слишком. Без проданых ван дер Хейдена, Теумы и Линена у "Юниона" совсем нет защиты.

"Юнион Сен-Жиллуаз" (Бельгия) - "Лугано" (Швейцария) - 2:0

Голы: Айенса, 8, Терго, 71

Схема "Шерифа" "десять темнокожих и Коваль" снова принесла плоды. Молдаване увезли важную ничью с неудобного, искусственного газона на Фарерах.

По игре - хозяева были острее, создали больше шансов, но реализовали только один - естественно, со второго этажа. "Шериф" ответил на это резкой атакой на 73-й минуте - и это для него отличный сценарий. В предыдущих стадиях квалификации команда Коваля дожимала соперников именно в Кишиневе.

Jerome Mbekeli draws level!

Ricardinho with the assist!

????️ @SJTJustThatpic.twitter.com/ViPlebgyfb — Football Report (@FootballReprt) August 24, 2023

"Ки Клаксвик" (Фарерские острова) - "Шериф" (Молдова) - 1:1

Голы: Да Силва, 52 - Мбекели, 73

"Олимпиакос" (Греция) - "Чукарички" (Сербия) -

Начало в 22:00

ЛАСК (Австрия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) -

Начало в 22:00