Пока что дико везет. Заря за полчаса игры чудом не пропустила от Славии

Луганская Заря играет матч плей-офф раунда Лиги Европы со Славией.

Пражане дома начали очень мощно, смяли луганчан, и за 30 минут могли забивать штук пять голов.

В итоге, Славия все-таки затолкала гол после углового, но судья отменил взятие ворот из-за игры рукой.

Пока что Заре откровенно везет, ну и оборона играет совершенно невнятно.