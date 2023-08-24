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Пока что дико везет. Заря за полчаса игры чудом не пропустила от Славии
А могли чехи забивать штук пять минимум
zarya-lugansk.com
Луганская Заря играет матч плей-офф раунда Лиги Европы со Славией.
Пражане дома начали очень мощно, смяли луганчан, и за 30 минут могли забивать штук пять голов.
В итоге, Славия все-таки затолкала гол после углового, но судья отменил взятие ворот из-за игры рукой.
Пока что Заре откровенно везет, ну и оборона играет совершенно невнятно.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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