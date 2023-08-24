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Пока что дико везет. Заря за полчаса игры чудом не пропустила от Славии

Лига Европы
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А могли чехи забивать штук пять минимум

Пока что дико везет. Заря за полчаса игры чудом не пропустила от Славии

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская Заря играет матч плей-офф раунда Лиги Европы со Славией.

Пражане дома начали очень мощно, смяли луганчан, и за 30 минут могли забивать штук пять голов.

В итоге, Славия все-таки затолкала гол после углового, но судья отменил взятие ворот из-за игры рукой.

Пока что Заре откровенно везет, ну и оборона играет совершенно невнятно.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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