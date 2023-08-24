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Вечно везти не может. Заря все-таки пропустила от Славии
Луганчане пропустили в концовке матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Massimo Cebrelli
Луганская Заря играет матч плей-офф раунда Лиги Европы со Славией.
Пражане дома начали очень мощно, смяли луганчан, и за первый тайм могли забить штук 5 голов Но вратарь, фарт, ВАР и прочие факторы были на стороне украинской команды.
Во втором тайме Заря даже попыталась организовать контруигру, иногда выбегая в контратаки, но Славия все-таки добилась своего. Тижани после навеса с углового голвоой вколотил мяч в сетку – 1:0 на 81 минуте.
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