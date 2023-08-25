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Лалатович: Там, где Славия могла забивать, они не забили, а там, где гола могло не быть – забили

Лига Европы
(1 голосов)

Тренер Зари подвел итог первого матча со Славией

Лалатович: Там, где Славия могла забивать, они не забили, а там, где гола могло не быть – забили

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Ненад Лалатович подвел итог матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы против пражской "Славии" (0:2).

- Сначала хочу поздравить всех украинцев с Днем Независимости Украины! Относительно игры – эту победу "Славия" заслужила. Было несколько хороших моментов для реализации у соперника в первом тайме, но наш голкипер, несмотря на проигрыш, был лучшим игроком сегодня. К сожалению, у нас в составе не было Русина, Бутко, Данченко, а это ребята из основы, которые всегда нам помогают. Команда выложилась на максимум своих сил. Нелегко было играть после 2-х дней путешествия, это морально и физически выматывает. В первой половине встречи у нас, к сожалению, не создавались моменты. Во второй половине они были, но мы их не реализовали.

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Когда "Славия" сделала смену, вышел высокий нападающий, то установка для игроков была играть с ним как можно ближе. Были хорошие моменты, как от Алефиренко, так и от Мичина, ребята пытались завершить возможности, но не суждено было. У соперника были яркие моменты, также забили нам со стандарта. "Славия" в конце поединка показала свою силу, они работали на уровне с нами на поле, но смогли на 90+ минуте забить еще мяч. Там, где соперник мог забивать, они не забили, а там, где гола могло не быть – забили. Все же спасибо нашим игрокам, они сегодня показали свой максимум, возвращаемся в Украину и возобновляем тренировки.

Мы вынуждены "строить новую команду", ведь многие игроки, после того, как в прошлом сезоне мы заняли 3-е место, покинули расположение клуба. Сейчас у нас все те игроки в команде, которые могут претендовать на топ-уровень в украинской Премьер-лиге, но еще много работы впереди, формируем новую команду. Этот поединок мог выглядеть иным образом, но есть, то что есть. Возвращаемся домой и готовимся к важному для нас матчу с "Минаем".

- Есть ли "козырь в рукаве" "Зари" для того, чтобы побороться во втором матче?

- Конечно, в футболе всегда есть шансы показать что-то новое. 2:0 – это достаточно шаткий счет, который в любой момент времени может перевернуться в пользу команды, которая проигрывала. На 100% будем показывать более агрессивный футбол в "домашнем" поединке. Мы надеемся, что это будет кардинально другая игра. Хотелось бы, конечно, играть на своем поле, в Украине на "Авангарде". А будем играть снова на выезде. Но верим в нашу команду и ребят.

- Вопрос о Назарии Русине. Сможет ли он сыграть в ответном матче?

- Мы надеялись на него и на сегодняшнюю игру, но у него есть повреждение, которое помешало этому. Надеемся, что к следующему поединку он присоединится к основному составу команды. Мишнев сегодня сам попросил замену, Кирюханцева также заменили раньше времени. Есть небольшие проблемы, будем надеяться, что они действительно незначительные. Сегодня мы играли не только за себя, но и за Украину и украинских людей.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага) Ненад Лалатович
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Источник:
ФК Зоря

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2023 в 00:22
гоните этого физрука --уничтожил Зарю за несколько игр--у нас своих таких полно и дешевле
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