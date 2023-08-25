  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лига Европы Лудогорец - Аякс - 1:4. Видео
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Европы Лудогорец - Аякс - 1:4. Видео

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Розгромная победа на выезде

Лига Европы Лудогорец - Аякс - 1:4. Видео

Фото: Sports Brief

UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" уже в первом матче похоже, что снял все вопросы с выходом в группу и уничтожил "Лудогорец" на его поле.

Главным героем матча стал ганский нападающий Мохамед Кудус – у него хет-трик. Украинец Игорь Пластун провел весь матч в запасе Лудогорца.

"Лудогорец" (Болгария) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:4

Голы: Вердон, 70 (с пенальти) - Кудус, 16, 18, 50, Бробби, 40

По теме
yellow-arrow
Лига Европы Динамо Загреб – Спарта Прага 3:1. Видео
yellow-arrow
Тренер Славии - о победе над Зарей: Должны были забить больше двух мячей
yellow-arrow
Лалатович: Там, где Славия могла забивать, они не забили, а там, где гола могло не быть – забили
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Лудогорец (Разград) Аякс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде