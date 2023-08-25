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Лига Европы Лудогорец - Аякс - 1:4. Видео
Розгромная победа на выезде
Фото: Sports Brief
"Аякс" уже в первом матче похоже, что снял все вопросы с выходом в группу и уничтожил "Лудогорец" на его поле.
Главным героем матча стал ганский нападающий Мохамед Кудус – у него хет-трик. Украинец Игорь Пластун провел весь матч в запасе Лудогорца.
"Лудогорец" (Болгария) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:4
Голы: Вердон, 70 (с пенальти) - Кудус, 16, 18, 50, Бробби, 40
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