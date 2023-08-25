Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Европы Динамо Загреб – Спарта Прага 3:1. Видео
Сложная победа для Динамо
Getty Images / Автор неизвестен
Сложная победа для "Динамо" над чешской командой. В первом тайме "Спарте" дважды повезло – сначала с отмененным голом Иванушеца, а затем и с назначенным пенальти в ворота хорватов. Но на этом везение закончилось.
"Динамо" полностью по игре превосходило чехов. 7:2 по ударам в створ ворот. Уже в первом тайме хорваты сравняли счет, а затем еще дважды во втором забивали. Похоже, "Спарта" просто не была готова к такому давлению.
"Динамо Загреб" (Хорватия) - "Спарта" (Чехия) - 3:1
Голы: Шпикич, 44, Перич, 58, Иванушец, 61 - Крейчи, 39 (с пенальти)
Популярное сейчас
- Малиновским интересовались два английских клуба. Агент рассказал, почему он выбрал Дженоа
- Лига Конференций. Динамо - Бешикташ 2:3. Атака против ВАР и своего центра обороны
- Динамо – Бешикташ. 2:2. Команды забивают 3 гола за 6 минут – Видео
- Динамо и Днепр-1 – без права на ошибку, старт Зари. На неделе состоится почти сорок еврокубковых матчей
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО