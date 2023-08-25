Лига Европы Динамо Загреб – Спарта Прага 3:1. Видео

Сложная победа для "Динамо" над чешской командой. В первом тайме "Спарте" дважды повезло – сначала с отмененным голом Иванушеца, а затем и с назначенным пенальти в ворота хорватов. Но на этом везение закончилось.

"Динамо" полностью по игре превосходило чехов. 7:2 по ударам в створ ворот. Уже в первом тайме хорваты сравняли счет, а затем еще дважды во втором забивали. Похоже, "Спарта" просто не была готова к такому давлению.

"Динамо Загреб" (Хорватия) - "Спарта" (Чехия) - 3:1

Голы: Шпикич, 44, Перич, 58, Иванушец, 61 - Крейчи, 39 (с пенальти)