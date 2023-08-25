Яцык: У нас еще остаются шансы пройти Славию

Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал результат первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы против пражской "Славии" (0:2).

"Было очень тяжело. "Славия" очень хорошая команда, силовая, навязала нам борьбу. Немножко не хватило концентрации в конце, потому что пропустили на 80-й и на 94-й. Где-то немножко не до конца доиграли.

Но у нас еще остаются шансы. В Люблине мы будем отдавать все силы, чтобы отыграться и пройти дальше в групповой этап Лиги Европы", - сказал Яцык.