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Яцык: У нас еще остаются шансы пройти Славию

Лига Европы
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Ответная игра пройдет 31 августа в Люблине

Яцык: У нас еще остаются шансы пройти Славию

Скриншот: канал Зорі на YouTube

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Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал результат первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы против пражской "Славии" (0:2).

"Было очень тяжело. "Славия" очень хорошая команда, силовая, навязала нам борьбу. Немножко не хватило концентрации в конце, потому что пропустили на 80-й и на 94-й. Где-то немножко не до конца доиграли.

Но у нас еще остаются шансы. В Люблине мы будем отдавать все силы, чтобы отыграться и пройти дальше в групповой этап Лиги Европы", - сказал Яцык.

Ответный матч между командами состоится 31 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага) Александр Яцык
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