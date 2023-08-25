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Яцык: У нас еще остаются шансы пройти Славию
Ответная игра пройдет 31 августа в Люблине
Скриншот: канал Зорі на YouTube
Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал результат первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы против пражской "Славии" (0:2).
"Было очень тяжело. "Славия" очень хорошая команда, силовая, навязала нам борьбу. Немножко не хватило концентрации в конце, потому что пропустили на 80-й и на 94-й. Где-то немножко не до конца доиграли.
Но у нас еще остаются шансы. В Люблине мы будем отдавать все силы, чтобы отыграться и пройти дальше в групповой этап Лиги Европы", - сказал Яцык.
Ответный матч между командами состоится 31 августа.
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