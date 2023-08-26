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Матч Заря – Славия в Люблине рассудит французская бригада арбитров
Для главного судьи это будет дебютная встреча с украинским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
Луганская "Заря" и пражская "Славия" вскоре встретятся в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы. Обслужит этот матч бригада арбитров из Франции.
Главным судьей будет Жером Брисард. Он еще ни разу не пересекался с украинскими клубами. А вот с чешским обслуживал один матч: тогда "Слован" Либерец проиграл со счетом 0:2.
Боковыми арбитрами будут работать Алексис Оже и Орельен Бертомье. Четвертый судья – Томас Леонард.
VAR на этом поединке не будет применяться.
"Заря" и "Славия" сойдутся в очном поединке 31 августа. Матч пройдет в польском Люблине.
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