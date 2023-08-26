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Матч Заря – Славия в Люблине рассудит французская бригада арбитров

Лига Европы
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Для главного судьи это будет дебютная встреча с украинским клубом

Матч Заря – Славия в Люблине рассудит французская бригада арбитров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луганская "Заря" и пражская "Славия" вскоре встретятся в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы. Обслужит этот матч бригада арбитров из Франции.

Главным судьей будет Жером Брисард. Он еще ни разу не пересекался с украинскими клубами. А вот с чешским обслуживал один матч: тогда "Слован" Либерец проиграл со счетом 0:2.

Боковыми арбитрами будут работать Алексис Оже и Орельен Бертомье. Четвертый судья – Томас Леонард.

VAR на этом поединке не будет применяться.

"Заря" и "Славия" сойдутся в очном поединке 31 августа. Матч пройдет в польском Люблине.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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