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Заря — Славия. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча
В каком турнире "Заря" встретит евроосень?
ФК "Славія" Прага
Клуб из Праги, несмотря на довольно сильное сопротивление украинской команды, переиграл "Зарю" и обеспечил себе гандикап перед ответным матчем. Однако луганчане в номинально домашнем поединке имеют поддержку родных болельщиков и до сих пор существующие шансы на исправление положения. Случится ли чудо в Люблине?
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Победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравший же вылетит в групповой этап Лиги Конференций. То есть, "Зарю" ждет третья или четвертая корзина в случае продолжения борьбы в ЛЕ или вторая корзина перед жеребьевкой ЛК.
Матч “Заря” — “Славия” состоится в четверг, 31 августа, на стадионе "Люблин Арена" в Польше. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. В Украине этот поединок будут транслировать телеканал "УНИАН" и YouTube-канал FootballHub.
Вы можете следить за ходом событий на футбольном поле в текстовой трансляции, если нет возможности смотреть видеоэфир. А после матча читайте аналитический отчет о матче и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами.
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