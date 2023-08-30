Заря — Славия. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 31.08.2023

Чешский клуб встретил значительное сопротивление "Зари", однако все же дожал украинцев во втором тайме и обеспечил себе преимущество в два мяча. Однако луганчане сохраняют надежду на продолжение борьбы в Лиге Европы, ведь впереди — поединок при поддержке родных болельщиков. Удастся ли украинцам перевернуть ситуацию в свою пользу?

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Лига Европы. Раунд плей-офф. Второй матч

31 августа. Люблин. "Люблин Арена"

Арбитр в поле — Жером Брисар. Арбитр VAR — Бенуа Мийо

"Заря" 20:00 "Славия"

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Новости "Зари"

Луганчанам сейчас приходится несладко, ведь выступления на внутренней и европейской арене оставляют желать лучшего. После поражения в Праге 2:0, "Заря" не смогла удержать победный результат в выездном матче против "Миная" и сыграла вничью 1:1. Таким образом, команда до сих пор находится близко к зоне вылета.

Также добавляет проблем то, что из-за неудачного старта сезона Ненад Лалатович подал в отставку. Как минимум в матче в Люблине "Зарей" будет руководить его помощник Младен Бартулович, однако уже известен главный претендент на должность менеджера — Валерий Кривенцов. Он присоединился к команде в Польше, однако скорее всего сможет принять ее уже во время международной паузы в сентябре.

"Заря" подходит к номинальному домашнему поединку без особых потерь (не считая Назария Русина, который до сих пор находится с клубом и еще не отправился в "Сандерленд", а также нескольких игроков в лазарете). Однако Младен Бартулович, судя по последнему интервью, не очень верит в шансы украинской команды. Будем надеяться, что игроки заставят его думать иначе

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Дришлюк, Мишнев, Антюх, Волошин, Вантух, Герреро

Новости "Славии"

Чехи продлили серию без поражений в Первой лиге до 6 матчей, однако они потеряли первую строчку таблицы после выездной ничьей с "Яблонцем" 1:1. Сейчас у них одинаковое количество очков с пражской "Спартой", однако "красные" имеют преимущество по дополнительным показателям.

А что касается выступлений в Лиге Европы, то подопечные Йиндржиха Трпышовского имеют вполне реальные шансы продолжить выступления во втором по престижу клубном турнире континента. Однако имеем в виду, что "Заря" может попить крови из "бело-красных" как минимум благодаря фактору домашнего поля. Именно здесь стоит вспомнить условно домашний поединок "Днепра-1".

Ориентировочный состав "Славии": Коларж, Масопуст, Голеш, Огбу, Провод, Шевчик, Дорли, Томич, Лингр, Юречка, Тиджани.

"Заря"-"Славия". Статистика личных встреч

Это будет второй матч между этими клубами. В первой встрече "лоскутные" переиграли "Зарю" 2:0, причем оба гола были забиты в финальной десятиминутке.

"Заря"-"Славия". Последние матчи команд

Как мы уже говорили, в последнем матче "Заря" потеряла очки в последнем матче с "Минаем" — он также завершился ничьей 1:1.

При этом "бело-красные" тоже разошлись миром с "Яблонцем" 1:1 в рамках Первой лиги Чехии.

"Заря"-"Славия". Турнирное положение команд

Победитель двухматчевого противостояния пройдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравший же вылетит в групповой этап Лиги Конференций. Это значит, что "Зарю" ждет третья или четвертая корзина в случае продолжения борьбы в ЛЕ или вторая корзина перед жеребьевкой ЛК.

"Заря"-"Славия". Ставка и коэффициенты

"Заря"-"Славия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Оба клуба сыграли довольно тяжелые матчи в чемпионате. К тому же принимаем во внимание фактор номинально домашнего поля для "Зари" и мотивацию показать Младену Бартуловичу, что не все потеряно. Поэтому осторожно прогнозируем волевую ничью.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша