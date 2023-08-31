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Заря - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Заря - Славия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Заря - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

фото - ФК Славія

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче противостояния раунда плей-офф Лиги Европы "Заря" уступила "Славии" 0:2. После того луганчане уже успели попрощаться с главным тренером Ненадом Лалатовичем, поэтому на ответный матч команду выведет Младен Бартулович. Ситуация сложная, но в футболе все бывает, как сказал сам хорват. Будет ли чудо?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Узнаем из видеотрансляции, которая запланирована на телеканале УНИАН 31-го августа 2023-го года в 20:00. Также – на YouTube-канале FootballHab. Смотреть можно бесплатно в этой новости.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Второй матч

31 августа. Люблин. "Люблин Арена"

Арбитр в поле — Жером Брисар. Арбитр VAR — Бенуа Мийо

"Заря" 20:00 "Славия"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - УНИАН, YouTube

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Трансляція матчу Зоря - Славія
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