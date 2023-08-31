Заря - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В первом матче противостояния раунда плей-офф Лиги Европы "Заря" уступила "Славии" 0:2. После того луганчане уже успели попрощаться с главным тренером Ненадом Лалатовичем, поэтому на ответный матч команду выведет Младен Бартулович. Ситуация сложная, но в футболе все бывает, как сказал сам хорват. Будет ли чудо?

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Узнаем из видеотрансляции, которая запланирована на телеканале УНИАН 31-го августа 2023-го года в 20:00. Также – на YouTube-канале FootballHab. Смотреть можно бесплатно в этой новости.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Второй матч

31 августа. Люблин. "Люблин Арена"

Арбитр в поле — Жером Брисар. Арбитр VAR — Бенуа Мийо

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