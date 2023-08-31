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Турбаевский, Герреро и Алефиренко выйдут в старте Зари на ответный матч со Славией
Стартовые составы команд
zarya-lugansk.com
Сегодня, 24 августа, "
Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд.
"Заря": Турбаевский, Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Вантух, Герреро, Мишнев, Яцык, Антюх, Алиференко
Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Нагнойный, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Головкин
"Славия": Коларж, Провод, Влчек, Огбу, Масопуст, Шранц, Зафейрис, Голеш, Дорли, Доудера, ван Бурен,
Запасные: Мандоус, Сиротник, Валлем, Тиджани, Хитил, Юречка, Боржил, Шевчик, Огунгбайи, Громада, Томич, М. Юрасек
Напомним, что UA-Футбол проведет
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