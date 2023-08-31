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Турбаевский, Герреро и Алефиренко выйдут в старте Зари на ответный матч со Славией

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Турбаевский, Герреро и Алефиренко выйдут в старте Зари на ответный матч со Славией

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня, 24 августа, "Заря" проведет свой ответный , условно домашний матч квалификации Лиги Европы против пражской "Славии". В первом поединке луганчане уступили 0:2.

Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд.

"Заря": Турбаевский, Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Вантух, Герреро, Мишнев, Яцык, Антюх, Алиференко

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Нагнойный, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Головкин

"Славия": Коларж, Провод, Влчек, Огбу, Масопуст, Шранц, Зафейрис, Голеш, Дорли, Доудера, ван Бурен,

Запасные: Мандоус, Сиротник, Валлем, Тиджани, Хитил, Юречка, Боржил, Шевчик, Огунгбайи, Громада, Томич, М. Юрасек

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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