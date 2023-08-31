Лига Европы. Карабах пробился в групповой раунд и другие матчи (обновляется)

Сегодня, 31 августа, проходят ответные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Всего в нем участвуют 20 клубов, разбитые на 10 пар.

Украину на этой стадии представляет "Заря", которая меряется силами с пражской "Славией".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой раунд Лиги Европы; проигравшие - вылетят в групповой раунд Лиги конференций.

Здесь интрига ненадолго возродилась только в середине первого тайма. Сразу после гола-шедевра Диогу Пинту, сделавшего счет 1:1, арбитр Алехандро Эрнандес назначил на ворота "Карабаха" пенальти за фол Медины. Забей словенцы - и Баку мог занервничать, но вместо этого ВАР просто все отменил.

Других шансов повести в счете словенцы не создали - во втором тайме "Карабах" был активнее, упустил 2-3 удобных шанса и заслуженно прошел дальше.

"Карабах" (Азербайджан) - "Олимпия" (Словения) - 1:1 (первый матч - 2:0)

Голы: Байрамов, 24 (с пенальти) - Диогу Пинту, 36

"Заря" (Украина) - "Славия" (Чехия) - (первый матч - 0:2)

Начало в 20:00

"Спарта" (Чехия) - "Динамо Загреб" (Хорватия) - (первый матч - 1:3)

Начало в 20:00

"Арис" (Кипр) - "Слован" (Словакия) - (первый матч - 1:2)

Начало в 20:00

"Шериф" (Молдова) - "Ки Клаксвик" (Фарерские острова) - (первый матч - 1:1)

Начало в 20:00

"Чукарички" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция) - (первый матч - 1:3)

Начало в 21:00

"Аякс" (Нидерланды) - "Лудогорец" (Болгария) - (первый матч - 4:1)

Начало в 21:00

"Лугано" (Швейцария) - "Юнион" (Бельгия) - (первый матч - 0:2)

Начало в 21:30

"Абердин" (Шотландия) - "Хакен" (Швеция) - (первый матч - 2:2)

Начало в 21:45

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - ЛАСК (Австрия) - (первый матч - 1:2)

Начало в 22:00