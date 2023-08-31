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Лига Европы. Карабах пробился в групповой раунд и другие матчи (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Сегодня, 31 августа, проходят ответные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Всего в нем участвуют 20 клубов, разбитые на 10 пар.
Украину на этой стадии представляет "Заря", которая меряется силами с пражской "Славией".
Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой раунд Лиги Европы; проигравшие - вылетят в групповой раунд Лиги конференций.
Здесь интрига ненадолго возродилась только в середине первого тайма. Сразу после гола-шедевра Диогу Пинту, сделавшего счет 1:1, арбитр Алехандро Эрнандес назначил на ворота "Карабаха" пенальти за фол Медины. Забей словенцы - и Баку мог занервничать, но вместо этого ВАР просто все отменил.
Других шансов повести в счете словенцы не создали - во втором тайме "Карабах" был активнее, упустил 2-3 удобных шанса и заслуженно прошел дальше.
QUE GOLAÇO DO DIOGO PINTO!!!— Football Report (@FootballReprt) August 31, 2023
????️ @FootColic pic.twitter.com/eRvJruDKZk
"Карабах" (Азербайджан) - "Олимпия" (Словения) - 1:1 (первый матч - 2:0)
Голы: Байрамов, 24 (с пенальти) - Диогу Пинту, 36
"Заря" (Украина) - "Славия" (Чехия) - (первый матч - 0:2)
Начало в 20:00
"Спарта" (Чехия) - "Динамо Загреб" (Хорватия) - (первый матч - 1:3)
Начало в 20:00
"Арис" (Кипр) - "Слован" (Словакия) - (первый матч - 1:2)
Начало в 20:00
"Шериф" (Молдова) - "Ки Клаксвик" (Фарерские острова) - (первый матч - 1:1)
Начало в 20:00
"Чукарички" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция) - (первый матч - 1:3)
Начало в 21:00
"Аякс" (Нидерланды) - "Лудогорец" (Болгария) - (первый матч - 4:1)
Начало в 21:00
"Лугано" (Швейцария) - "Юнион" (Бельгия) - (первый матч - 0:2)
Начало в 21:30
"Абердин" (Шотландия) - "Хакен" (Швеция) - (первый матч - 2:2)
Начало в 21:45
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - ЛАСК (Австрия) - (первый матч - 1:2)
Начало в 22:00
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