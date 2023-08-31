Лига Европы. Олимпиакос, Аякс и Шериф сыграют в группах, Спарта разбила Динамо Загреб (обновляется)

Сегодня, 31 августа, проходят ответные матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Всего в нем участвуют 20 клубов, разбитые на 10 пар.

Украину на этой стадии представляет "Заря", которая меряется силами с пражской "Славией".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в групповой раунд Лиги Европы; проигравшие - вылетят в групповой раунд Лиги конференций.

Здесь интрига ненадолго возродилась только в середине первого тайма. Сразу после гола-шедевра Диогу Пинту, сделавшего счет 1:1, арбитр Алехандро Эрнандес назначил на ворота "Карабаха" пенальти за фол Медины. Забей словенцы - и Баку мог занервничать, но вместо этого ВАР просто все отменил.

Других шансов повести в счете словенцы не создали - во втором тайме "Карабах" был активнее, упустил 2-3 удобных шанса и заслуженно прошел дальше.

"Карабах" (Азербайджан) - "Олимпия" (Словения) - 1:1 (первый матч - 2:0)

Голы: Байрамов, 24 (с пенальти) - Диогу Пинту, 36

Материал о первой и последней победе "Зари" в текущей Лиги Европы читайте отдельно здесь.

"Заря" (Украина) - "Славия" (Чехия) - 2:1 (первый матч - 0:2)

Голы: Алефиренко, 32, Антюх, 41 - Юрасек, 83

"Динамо" после непопадания в ЛЧ продало игроков на 35 млн евро, и это сказалось на его силе. На домашний матч со "Спартой" хорватов еще хватило, а вот выезд - тихий ужас.

Де-факто "Спарта" должна была закрывать все вопросы еще в начале второго тайма, но попала в перекладину, а затем классный сольный проход удался Батурине. Тем не менее, Олатунджи все-таки не допустил дополнительного времени - и это справедливо.

Goal! | Olatunji | Sparta Praha 4-1 Dinamo Zagrebpic.twitter.com/KfuX3NAm1X — FootColic ⚽️ (@FootColic) August 31, 2023

"Спарта" (Чехия) - "Динамо Загреб" (Хорватия) - 4:1 (первый матч - 1:3)

Голы: Хараслин, 2, Соренсен, 24, Паньяк, 67, Олатунджи, 87 - Батурина, 71

Максимально уверенный реванш после поражения в Братиславе. "Слован" неплохо атаковал, создал 2-3 шанса до перерыва, но его оборона оказалась совершенно не готовой к юрким, агрессивным африканцам из "Ариса". 11 ударов в створ ворот уже в середине второго тайма - это как вообще?!

Главный герой вечера - сенегалец Артюр Гомис, оформивший хет-трик. Невероятно, но ранее 31-летний форвард даже в элите нигде не играл - только Лига 2.

Goal! | Yannick Gomis | Aris Limassol 1-0 ŠK Slovan Bratislavapic.twitter.com/Rv26Lq6E0j — FootColic ⚽️ (@FootColic) August 31, 2023

"Арис" (Кипр) - "Слован" (Словакия) - 6:2 (первый матч - 1:2)

Голы: Гомис, 21, 45+7, 51, Шеке, 24, Майамбела, 66, Браун, 72 - Стрелец, 37, Барсегян, 88

"Шериф" сыграет в группе Лиги Европы. Далеко не самая уверенная победа получилась над фарерцами, но по итогу Тирасполь выручил правый бек Армель Зухури из Кот-д'Ивуара.

Наш Макс Коваль сыграл за "Шериф" полный матч и получил смешанные отзывы болельщиков в соцсетях, часть которых была недовольна его игрой на выходах.

"Шериф" (Молдова) - "Ки Клаксвик" (Фарерские острова) - 2:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Луваннор, 16 (с пенальти), Зухури, 74 - Касси, 34

Эта пара была одной из самых односторонних еще после жребия, и результат никого не удивил - "Оли" и в гостях легко убрал сербов с пути.

Отдельно отмечаем сегодня испанского правого вингера Пепа Бьеля - он сперва вывел на гол Масураса, а затем забил сам, эффектно накрутив защитников. "Чукарички" с их бюджетом о таких игроках может лишь мечтать.

Pep Biel doubles lead!



Čukarički 0-2 Olympiacospic.twitter.com/Z476qcT59S — FootColic ⚽️ (@FootColic) August 31, 2023

"Чукарички" (Сербия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:3 (первый матч - 1:3)

Голы: Масурас, 34, Бьель, 45, Рецос, 52

Очень слабый матч от "Аякса". Понятно, что после 4:1 в гостях голландцам ничего не угрожало, но также видно, как сильно по команде ударил трансфер в "Вест Хэм" ее лидера Мохаммеда Кудуса.

В итоге "Лудогорец" даже победил благодаря единственной внятной контратаке. Наш Игорь Пластун, как и неделю назад, все 90 минут просидел в запасе.

"Аякс" (Нидерланды) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:1 (первый матч - 4:1)

Гол: Тиссера, 62

После нервной и не совсем справедливой домашней победы "Юнион" намного качественнее отбегал в гостях. Парадокс.

Бельгийцы вышли вперед в контратаке на 6-й минуте; затем создали 3-4 удобных шанса, и лишь во втором тайме отдали инициативу сопернику, который, кажется, и сам уже в себя не верил. Итог - пара моментов, но на высоте был кипер сборной Люксембурга Антони Морис. "Юнион" идет дальше.

"Лугано" (Швейцария) - "Юнион" (Бельгия) - 0:1 (первый матч - 0:2)

Гол: Экерт, 6

Неделю назад "Абердин" избежал поражения на поле чемпиона Швеции благодаря игре своего лидера Бояна Миовского. Сегодня, однако, македонца хватило лишь на гол престижа.

Героем встречи стал ганский вингер гостей Ибрагим Садик - именно он оформил победный дубль еще в первом тайме. И как оформил - удары просто на загляденье!

???????????? Ibrahim Sadiq’s goal against Aberdeen. pic.twitter.com/9OCghfUB0j — Football View (@FootballViewYT) August 31, 2023

"Абердин" (Шотландия) - "Хакен" (Швеция) - 1:3 (первый матч - 2:2)

Голы: Миовский, 55 - Садик, 14, 41, Лайюни, 81 (с пенальти)

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - ЛАСК (Австрия) - (первый матч - 1:2)

Начало в 22:00