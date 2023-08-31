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Два удара - два гола! Антих забил второй гол Славии. ВИДЕО

Лига Европы
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Кипер пражан пока что играет за нас

Два удара - два гола! Антих забил второй гол Славии. ВИДЕО

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

"Заря" проводит свой ответный , условно домашний матч квалификации Лиги Европы против пражской "Славии". В первом поединке луганчане уступили 0:2.

Поединок начался под диктовку Славии, которая владела инициативой, хотя вперед особо не лезла, время от времени проводя атаки.

У "Зари" почти ничего не получалось, пока на 32-й минуте красивый и немного шальной удар удался Алефиренко – метров с 30, в ближний угол и вратарь, который проспал момент.1:0.

А на 40-й минуте Антюх забил второй гол, с острого угла – и снова ошибка кипера пражан, но кого это волнует? 2:0 и 2:2 по сумме двух матчей!

2 удара два гола от "Зари"!

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага) Денис Антюх
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