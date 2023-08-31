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А счастье было так возможно. Заря пропустила от Славии в концовке матча

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Счет 2:1

А счастье было так возможно. Заря пропустила от Славии в концовке матча

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" проводит свой ответный , условно домашний матч квалификации Лиги Европы против пражской "Славии". В первом поединке луганчане уступили 0:2.

Луганчане провели на удивление компактный первый тайм, забив дважды после дувх ударов и уйдя на перерыв со счётом 2:0.

После перерыва "Заря" больше отбивалась и казалоось, может дотянуть до дополнительного времени, но все-таки "Славия" забила – на 83-й минуте Юрасек после навеса с фланга точно пробил головой – 2:1.

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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Комментарии (3)
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
31.08.2023 в 22:01
це укр. нація! Ніколи до останнього не можуть тримати удар! Не вистачає духу!
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0
-4
Термит (Київ)
31.08.2023 в 22:01
Зоря, дякую! Було цікаво і не соромно дивитися. ЛК можливо вам краще підійде.
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
31.08.2023 в 22:00
они есть на подходе Днепр и ДК
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0
0

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