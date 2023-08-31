А счастье было так возможно. Заря пропустила от Славии в концовке матча

"Заря" проводит свой ответный , условно домашний матч квалификации Лиги Европы против пражской "Славии". В первом поединке луганчане уступили 0:2.

Луганчане провели на удивление компактный первый тайм, забив дважды после дувх ударов и уйдя на перерыв со счётом 2:0.

После перерыва "Заря" больше отбивалась и казалоось, может дотянуть до дополнительного времени, но все-таки "Славия" забила – на 83-й минуте Юрасек после навеса с фланга точно пробил головой – 2:1.