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Здесь без представителей Украины. Определились все участники группового раунда Лиги Европы
И распределение команд по корзинам
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Nicolò Campo/LightRocket
Состоялись все матчи квалификации еврокубков 2023/24. Это означает, что определились все участники группового раунда Лиги Европы.
Среди 32-х команд нет представителей Украины. Участники разбиты на четыре корзины. При жеребьевке в группах окажутся по одной команде из каждой корзины.
Первая корзина: "Вест Хэм" (Англия), "Ливерпуль" (Англия), "Рома" (Италия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал" (Испания), "Байер" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия).
Вторая корзина: "Спортинг" (Португалия), "Славия" (Чехия), "Ренн" (Франция), "Олимпиакос" (Греция), "Бетис" (Испания), ЛАСК (Австрия), "Марсель" (Франция), "Карабах" (Азербайджан).
Третья корзина: "Мольде" (Норвегия), "Брайтон" (Англия), "Шериф" (Молдова), "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия), "Фрайбург" (Германия), "Спарта" (Чехия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Штурм" (Австрия).
Четвертая корзина: "Тулуза" (Франция), АЕК (Афины, Греция), ТСЦ (Бачка-Топола, Сербия), "Серветт" (Швейцария), "Панатинаикос" (Греция), "Ракув" (Польша), "Арис" (Лимасол, Кипр), "Хеккен" (Швеция).
Жеребьевка состоится первого сентября в 14:00
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