Тренер Славии: После ответного матча я стал больше уважать Зарю

Главный тренер чешской "Славии" Индржих Трпишовски подвел итоги двухматчевого противостояния с луганской "Зарей" (3:2 общ счет) в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы:

– Мы рады, что прошли дальше. С другой стороны, меня беспокоит ход матча и то, как мы прошли дальше. Я сожалею о том, как мы провели первый тайм, в какую ситуацию попали. У нас было очень много потерь, из-за чего возникали неприятные ситуации. Конечно, я также должен отметить соперника, который играл очень хорошо и ставил нас в сложные ситуации, особенно Герреро, Антюх и Алефиренко. В некоторых моментах они были для нас очень опасны. К счастью, во втором тайме мы взяли себя в руки, во многом благодаря вышедшим на замену игрокам, которые нам очень помогли. Мы создавали постоянное давление, в результате чего появились некоторые возможности. Но затем, после красивого прострела Лукаша, Матей забил очень важный для нас гол, который вывел нас из этого несчастья.

– Оба гола были очень простыми и, вероятно, их можно было избежать. Как вы оцениваете выступление Ондрея Коларжа? Оправдал ли он себя двумя важными сэйвами во втором тайме?

– Конечно, мы все знаем, что не можем пропускать такие голы, и уж точно не на таком уровне. Ондра сам это прекрасно знает. Я бы не назвал сэйвы искуплением, потому что мы просто не можем пропускать такие голы. Слава богу, что он сделал эти два сэйва– 2:0, а затем 2:1. Я рад за него, ему пришлось нелегко, я тоже пропускал в молодости и знаю, как тяжело вратарю после такой ошибки. Полевой игрок может что-то с этим сделать, сделать что-то для команды. Вратарю с этим приходится очень тяжело, он знает, что допустил ошибку, и просто ждет, когда возникнет другая ситуация. Я могу себе представить, как он боролся и как ему, должно быть, было трудно. Но мы не будем ничего скрывать, мы просто не можем пропускать такие голы, слава Богу, что дважды нас спас.

– Возвращаясь к матчу с луганчанами, они вас удивили своей игрой или дело было скорее в том, как вы подошли к матчу?

– После этого матча я могу сказать, что стал больше уважать луганчан. У них есть индивидуальность в атаке, они даже не удивили нас изменением схемы, мы знали, что их новый тренер любит схему 4-5-1. Они подошли к матчу с ясной головой, находились в положении, когда им нечего было терять. К тому же нас потопил гол, пропущенный после дальнего удара. Не пропустили бы – все было бы совсем по-другому. Соперник нас не удивил, мы сами удивились игрой в атаке где, наверное, установили рекорд по потерям. С другой стороны, у нас молодая команда, хорошо, что мы получили такой опыт, он обязательно поможет нам двигаться дальше.