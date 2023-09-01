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Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы

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Сегодня пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы

UEFA

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В пятницу, 1 сентября, в Монако пройдет церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы 2023/24. На этой стадии турнира Украина своими командами представлена не будет.

Корзина 1: "Вест Хэм" (Англия), "Ливерпуль" (Англия), "Рома" (Италия), "Аякс" (Нидерланды), "Вильярреал" (Испания), "Байер" (Германия), "Аталанта" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия).

Корзина 2: "Спортинг" (Португалия), "Славия" (Чехия), "Ренн" (Франция), "Олимпиакос" (Греция), "Бетис" (Испания), ЛАСК (Австрия), "Марсель" (Франция), "Карабах" (Азербайджан).

Корзина 3: "Мольде" (Норвегия), "Брайтон" (Англия), "Шериф" (Молдова), "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия), "Фрайбург" (Германия), "Спарта" (Чехия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Штурм" (Австрия).

Корзина 4: "Тулуза" (Франция), АЕК (Афины, Греция), ТСЦ (Бачка-Топола, Сербия), "Серветт" (Швейцария), "Панатинаикос" (Греция), "Ракув" (Польша), "Арис" (Лимасол, Кипр), "Хеккен" (Швеция).

Процедура жеребьевки начнется начнется в 14:00.

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