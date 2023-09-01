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Жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Онлайн видеотрансляция процедуры
Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция процедуры ⋇ 01.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eóin Noonan - Sportsfile/UEFA
Сегодня, первого сентября, в 14:00 состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы. В процедуре примут участие 32 команды, которые разделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом.
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Будет сформировано восемь групп по четыре команды в каждой. К сожалению, представителей Украины в группе Лиги Европы в этом сезоне нет. Начало церемонии – в 14:00.
Прямая онлайн видеотрансляция в Украине будет доступна на видеосервисе MEGOGO.
Жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2023/24
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