Жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Онлайн видеотрансляция процедуры

Сегодня, первого сентября, в 14:00 состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы. В процедуре примут участие 32 команды, которые разделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом.

Результаты жеребьевки онлайн в Telegram UA-Football

Будет сформировано восемь групп по четыре команды в каждой. К сожалению, представителей Украины в группе Лиги Европы в этом сезоне нет. Начало церемонии – в 14:00.

Прямая онлайн видеотрансляция в Украине будет доступна на видеосервисе MEGOGO.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2023/24