Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Зари: Нам давалась игра со Славией, имели шанс забить третий гол
Луганчане опустились в Лигу конференций
Фото: ФК Зоря Луганськ
Голкипер "Зари" Никита Турбаевский дал комментарий после ответного поединка Лиги Европы со "Славией" (2:1). По сумме двух встреч дальше прошла чешская команда.
- Нам вчера давалась игра. Создавали моменты. Забили два мяча. Имели шанс забить третий гол. Если бы забили его, то думаю, прошли бы в групповой этап Лиги Европы. Самое главное - было показать хорошую игру. Надеюсь, болельщики довольны нашей игрой.
- Мы победили "Славию", которая не проигрывала с мая.
- Это приятный факт, но, к сожалению, это не помогло нам попасть в группу Лиги Европы. Вчера нам где-то не повезло.
- Рядом со мной были комментаторы из Чехии. Твою игру и сейвы они назвали волшебством.
- Приятно помогать команде побеждать (улыбается). В идеале было бы, если бы не пропустили. Но это футбол. Не всегда так, как хочется.
- Впереди есть несколько дней отдыха.
Это то сейчас, что надо. Много матчей было. Переезды. Очень хочется перевести дыхание, отдохнуть и работать дальше с двойной энергией, - сказал Турбаевский.
Популярное сейчас
- Яремчук - игрок Валенсии, Бонуччи перебрался в Берлин. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Таблица коэффициентов. Крошками сыт не будешь
- Вылет Динамо и Днепра-1 из еврокубков, Заря в ЛК, Шахтер сыграет с Барсой. Главные новости за 31 августа
- Заря - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО