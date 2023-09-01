Голкипер Зари: Нам давалась игра со Славией, имели шанс забить третий гол

Голкипер "Зари" Никита Турбаевский дал комментарий после ответного поединка Лиги Европы со "Славией" (2:1). По сумме двух встреч дальше прошла чешская команда.

- Нам вчера давалась игра. Создавали моменты. Забили два мяча. Имели шанс забить третий гол. Если бы забили его, то думаю, прошли бы в групповой этап Лиги Европы. Самое главное - было показать хорошую игру. Надеюсь, болельщики довольны нашей игрой.

- Мы победили "Славию", которая не проигрывала с мая.

- Это приятный факт, но, к сожалению, это не помогло нам попасть в группу Лиги Европы. Вчера нам где-то не повезло.

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- Рядом со мной были комментаторы из Чехии. Твою игру и сейвы они назвали волшебством.

- Приятно помогать команде побеждать (улыбается). В идеале было бы, если бы не пропустили. Но это футбол. Не всегда так, как хочется.

- Впереди есть несколько дней отдыха.

Это то сейчас, что надо. Много матчей было. Переезды. Очень хочется перевести дыхание, отдохнуть и работать дальше с двойной энергией, - сказал Турбаевский.