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Соперники для Таловерова, Кочергина и Де Дзерби. Состоялась жеребьевка Лиги Европы
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Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 1 сентября, в Монако состоялась церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы 2023/24. В частности, своих соперников, узнали "Брайтон" возглавляемся экс-наставником "Шахтера", а также "Ракув", за который выступает украинец Владислав Кочергин. Кроме того, своего оппонента получил защитник "ЛАСКа" Максим Таловеров.
Украина на этой стадии не будет представлена.
- Группа А: "Вест Хэм, "Олимпиакос", "Фрайбург", ТСЦ (Бачка-Топола, Сербия);
- Группа В: "Аякс", "Марсель", "Брайтон", АЕК" (Афины);
- Группа С: "Рейнджерс", "Бетис", "Спарта", "Арис" (Лимасол);
- Группа D: "Аталанта", "Спортинг", "Штурм", "Ракув";
- Группа Е: "Ливерпуль", ЛАСК, "Унион Сент-Жилуаз", "Тулуза";
- Группа F: "Вильярреал", "Ренн", "Маккаби" (Хайфа), "Панатинаикос";
- Группа G: "Рома", "Славия", "Шериф", "Серветт";
- Группа H: "Байер", "Карабах", "Мольде", "Хеккен".
Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря.
The 2023/24 group stage is set ✅#UELdraw pic.twitter.com/rKmamwpJyf— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 1, 2023
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