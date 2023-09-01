Соперники для Таловерова, Кочергина и Де Дзерби. Состоялась жеребьевка Лиги Европы

В пятницу, 1 сентября, в Монако состоялась церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы 2023/24. В частности, своих соперников, узнали "Брайтон" возглавляемся экс-наставником "Шахтера", а также "Ракув", за который выступает украинец Владислав Кочергин. Кроме того, своего оппонента получил защитник "ЛАСКа" Максим Таловеров.

Украина на этой стадии не будет представлена.

Группа А: "Вест Хэм, "Олимпиакос", "Фрайбург", ТСЦ (Бачка-Топола, Сербия);

Группа В: "Аякс", "Марсель", "Брайтон", АЕК" (Афины);

Группа С: "Рейнджерс", "Бетис", "Спарта", "Арис" (Лимасол);

Группа D: "Аталанта", "Спортинг", "Штурм", "Ракув";

Группа Е: "Ливерпуль", ЛАСК, "Унион Сент-Жилуаз", "Тулуза";

Группа F: "Вильярреал", "Ренн", "Маккаби" (Хайфа), "Панатинаикос";

Группа G: "Рома", "Славия", "Шериф", "Серветт";

Группа H: "Байер", "Карабах", "Мольде", "Хеккен".

Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря.