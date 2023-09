Вильярреал – первый по количеству набранных очков в Лиге Европы. Динамо также в топ-10

Лига Европы опубликовала топ-15 команд по количеству набранных очков в турнире. Первое место за "Вильярреалом", тогда как абсолютный рекордсмен по количеству кубков – "Севилья", отстает всего на 5 баллов.

В топ-10 также есть "Динамо" Киев. Клуб расположился на 9-ой строчке и опередил по количеству набранных очков "Манестер Юнайтед", "Рому", "Бенфику", "Наполи" и "Байер".

Полный список выглядит следующим образом:

Примечаельно, что "Вильярреал" выигрывал Лигу Европы только 1 раз, тогда как "Севилья" одерживала победу в турнире – 5 раз.

