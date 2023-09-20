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Вильярреал – первый по количеству набранных очков в Лиге Европы. Динамо также в топ-10

Лига Европы
(1 голосов)

Рекордсмен по количеству титулов только второй в списке

Вильярреал – первый по количеству набранных очков в Лиге Европы. Динамо также в топ-10

Villarreal

Новина українською

Лига Европы опубликовала топ-15 команд по количеству набранных очков в турнире. Первое место за "Вильярреалом", тогда как абсолютный рекордсмен по количеству кубков – "Севилья", отстает всего на 5 баллов.

В топ-10 также есть "Динамо" Киев. Клуб расположился на 9-ой строчке и опередил по количеству набранных очков "Манестер Юнайтед", "Рому", "Бенфику", "Наполи" и "Байер".

Полный список выглядит следующим образом:

  1. "Вильярреал"
  2. "Севилья"
  3. "ПСВ"
  4. "Зальцбург"
  5. "Лацио"
  6. "Брага"
  7. "Арсенал"
  8. "Спортинг"
  9. "Динамо"
  10. "Фенербахче"
  11. "Манчестер Юнайтед"
  12. "Бенфика"
  13. "Рома"
  14. "Наполи"
  15. "Байер"

Примечаельно, что "Вильярреал" выигрывал Лигу Европы только 1 раз, тогда как "Севилья" одерживала победу в турнире – 5 раз.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Вильярреал
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