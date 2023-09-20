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Вильярреал – первый по количеству набранных очков в Лиге Европы. Динамо также в топ-10
Рекордсмен по количеству титулов только второй в списке
Villarreal
Лига Европы опубликовала топ-15 команд по количеству набранных очков в турнире. Первое место за "Вильярреалом", тогда как абсолютный рекордсмен по количеству кубков – "Севилья", отстает всего на 5 баллов.
В топ-10 также есть "Динамо" Киев. Клуб расположился на 9-ой строчке и опередил по количеству набранных очков "Манестер Юнайтед", "Рому", "Бенфику", "Наполи" и "Байер".
Полный список выглядит следующим образом:
- "Вильярреал"
- "Севилья"
- "ПСВ"
- "Зальцбург"
- "Лацио"
- "Брага"
- "Арсенал"
- "Спортинг"
- "Динамо"
- "Фенербахче"
- "Манчестер Юнайтед"
- "Бенфика"
- "Рома"
- "Наполи"
- "Байер"
Примечаельно, что "Вильярреал" выигрывал Лигу Европы только 1 раз, тогда как "Севилья" одерживала победу в турнире – 5 раз.
Two Spanish teams top the rankings! ????????????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 20, 2023
PSV's 22/23 campaign sees them rise to third ????#UEL || @Swissquote || #UELformguide pic.twitter.com/9OiCJHxxff
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