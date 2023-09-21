Таловеров против команды Клоппа. ЛАСК – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.09.23

Лига Европы

Группа E, первый тур

21 сентября, 19:45. Райфайзен Арена (Линц)

Главный арбитр: Марк Ди Белло

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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В последний раз "Ливерпуль" выступал в Лиге Европы восемь лет назад. Тогда команде Клоппа удалось дойти до финала, однако там сильнее была “Севилья”. ЛАСК всего в третий раз в своей истории играет в группе Лиги Европы. Однако австрийская команда нам интересна прежде всего из-за украинского центрбека Максима Таловерова. Конкретно он представляет австрийский коллектив.

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ЛАСК (Линц, Австрия)

В прошлом сезоне чемпионата Австрии “черно-белые” завоевали бронзу, благодаря чему смогли принять участие в еврокубках. Стартовали они сразу с четвертого раунда квалификации Лиги Европы. В соперниках был чемпион Боснии и Герцеговины "Зрински". Судьбу противостояния решило общее преимущество всего в один мяч (2:1, 1:1).

Чемпионат команда начала не лучшим образом. В первых четырех турах была одержана только одна победа. Сейчас в активе ЛАСК 14 очков за семь туров. "Черно-белые" находятся на седьмом месте в турнирной таблице. До первого "Зальцбурга" отрыв составляет пять зачетных пунктов. Но это неудивительно. “Быки” – современный гегемон австрийского футбола.

Кадры хозяев

Максим Таловеров не начинал сезон вместе с командой. В его активе пока нет даже и 30 сыгранных минут за ЛАСК. К примеру, в прошлом матче он появился на поле на 85-й минуте. Что касается травмированных, то у “черно-белых” их трое: Тауи, Анзельм, Визингер и Пинтор.

"Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия)

“Мерсисайдцы” проведут текущий сезон на перевоспитании в Лиге Европы. Будем откровенны: Клопп сможет проверить в этих поединках ближайший резерв. И пусть все считают “Ливерпуль” главным претендентом на титул, однако в приоритете однозначно АПЛ. Там команда не может позволить себе второй раз подряд оказаться за первой четверкой.

Пока результаты уверяют, что команда Клоппа становится на путь исправления. В стартовых пяти турах АПЛ "Ливерпуль" набрал 13 зачетных пунктов из 15 возможных. Больше в чемпионате имеет только неугомонный "Манчестер Сити". Единственная потеря очков была зафиксирована еще в первом туре против “Челси”. С того момента “мерсисайдцы” немного привыкли к новичкам и начали сами всем управлять на поле. Однако в обороне та же проблема. За четыре поединка "Ливерпуля" не забила только "Астон Вилла".

Кадры гостей

Предыдущий матч пропускали два игрока: Александер-Арнольд и Тьяго. Трент травмировался перед паузой на международные поединки сборных, а испанец в лазарете с прошлого сезона. Не сыграют они и сегодня.

Последние пять матчей ЛАСК и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

16.09. А. Клагенфурт – ЛАСК 1:3 (Австрийская Бундеслига)

06.09. ЛАСК – Чешское Будейовице 5:4 (ТМ)

03.09. ЛАСК – Аустрия Лустенау 2:0 (Австрийская Бундеслига)

31.08. Зрински – ЛАСК 1:1 (Лига Европы)

27.08. ЛАСК – Аустрия Вена 2:0 (Австрийская Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

16.09. Вулвергемптон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

03.09. Ливерпуль – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)

27.08. Ньюкасл – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

19.08. Ливерпуль – Борнмут 3:1 (АПЛ)

13.08. Челси – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

Личные встречи между соперниками

Это первый очный поединок между командами в истории. До этого они не пересекались.

Ставки и коэффициенты на матч ЛАСК – Ливерпуль

Прогноз матча ЛАСК – Ливерпуль от UA-Football

Австрийская Бундеслига по сравнению с АПЛ – это кардинально другой уровень. Между соперниками большая разница в классе: даже второй состав "мерсисайдцев" индивидуально сильнее ЛАСК. Однако разгрома ждать не стоит. "Ливерпуль" будет играть в экономном режиме, ведь впереди матчи против "Вест Хэма" и "Тоттенхэма", которые сейчас идут в первой шестерке АПЛ. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 1:2.