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ЛАСК - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
ЛАСК - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"
Для "Ливерпуля" было бы лучше соперничать в Лиге чемпионов, но обстоятельства сложились так, что нужно пройти очищение Лигой Европы. Первый матч – против команды украинского защитника Максима Таловерова.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1. Начало – 19:45.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига Европы
Группа E, первый тур
21 сентября, 19:45. Райфайзен Арена (Линц)
ЛАСК - "Ливерпуль"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу ЛАСК - ЛіверпульСмотреть трансляцию
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