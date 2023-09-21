  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛАСК - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛАСК - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

ЛАСК - Ливерпуль: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ЛАСК - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"

UA-Футбол
Новина українською

Для "Ливерпуля" было бы лучше соперничать в Лиге чемпионов, но обстоятельства сложились так, что нужно пройти очищение Лигой Европы. Первый матч – против команды украинского защитника Максима Таловерова.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 1. Начало – 19:45.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы

Группа E, первый тур

21 сентября, 19:45. Райфайзен Арена (Линц)

ЛАСК - "Ливерпуль"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу ЛАСК - Ліверпуль
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Аякс – Марсель. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 21.09.2023
yellow-arrow
Проверка для Коваля. Шериф - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Таловеров против команды Клоппа. ЛАСК – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.09.23
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде