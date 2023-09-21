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Аякс - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Аякс - Марсель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Аякс - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ajax.nl

UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" в этом году не попал в группу Лиги чемпионов, но готов бороться и за Лигу Европы. Первый матч в группе амстердамцы проведут против кризисного "Марселя".

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 2. Начало – 22:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. Группа B, 1-й тур

Амстердам, Йохан Кройф Арена

Аякс – Марсель 22:00

Трансляция – Megogo

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Трансляція матчу Аякс - Марсель
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