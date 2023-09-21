Проверка для Коваля. Шериф - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Шериф" уже привык к противостоянию с топ-соперниками. Хотя каждый раз это смущает по-новому. Вот и сейчас, в первом туре Лиги Европы, Максим Коваль очень хочет не пропустить. Но ведь это "Рома".

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 4. Начало – 19:45.

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21 сентября. 19:45. Лига Европы. Группа G. Первый тур

Тирасполь. "Большая Спортивная Арена"