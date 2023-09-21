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Проверка для Коваля. Шериф - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Шериф - Рома: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Проверка для Коваля. Шериф - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Шериф" уже привык к противостоянию с топ-соперниками. Хотя каждый раз это смущает по-новому. Вот и сейчас, в первом туре Лиги Европы, Максим Коваль очень хочет не пропустить. Но ведь это "Рома".

Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 4. Начало – 19:45.

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21 сентября. 19:45. Лига Европы. Группа G. Первый тур
Тирасполь. "Большая Спортивная Арена"

"Шериф" - "Рома"

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