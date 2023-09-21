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Панатинаикос - Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Панатинаикос - Вильярреал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: scdnipro1.com.ua
С "Панатинаикосом" украинские болельщики хорошо знакомы – эта команда выбила "Днепр-1" из розыгрыша еврокубков в этом году. Теперь греки пройдут испытания "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на канале MEGOGO Футбол 5. Начало – 19:45.
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Лига Европы. Первый тур
"Панатинаикос" 19:45 "Вильярреал"
Видеотрансляция - MEGOGO
Трансляція матчу Панатінаїкос - ВільярреалСмотреть трансляцию
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